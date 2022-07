Ángela María Romero, una mujer emprendedora y motivadora

Ángela María Romero originaria de Cali, Colombia, quien actualmente radica en Miami, Florida platicó que su interés por el maquillaje surgió después de mercadear con todo tipo de mercancía en el área de las liquidaciones en USA, de todas las tiendas por departamento, identificando que la industria constante y atractiva era el maquillaje o cosméticos.

“Hace cuatro años decidí enfocarme en esta industria, logrando destacarnos a nivel nacional en este campo”, añadió.

La empresaria determinó que la oportunidad para incorporarse al negocio del maquillaje inicio con la venta de las liquidaciones de las farmacias más conocidas en USA, posteriormente incluyendo marcas americanas con productos de tendencia y más color que las marcas tradicionales.

@angelamariaromero_ aclaró que la idea para crear su propia marca es un proceso aún en desarrollo y se da al ver que han sido capaces de llevar a marcas nuevas a ser marcas reconocidas a nivel mundial, ahora es el momento de que se enfoquen en algo propio.

Al hablar sobre los retos que ha tenido que enfrentar para crear este proyecto, manifestó que los mayores retos son el manejo de personal, de inventario y de pérdidas importantes de mercancías, pero aclaró que más que retos, considera que son enseñanzas que la han hecho crecer a todo nivel.

Mientras que de los logros obtenidos hasta el momento, la colombiana precisó que son varios entre ellos se encuentran: ser una de las distribuidoras más grandes y reconocidas a nivel de la nación y en Latinoamérica, salir en medios destacados reconociendo sus logros, y mantenerse en la industria a pesar de la pandemia y la economía incierta.

Por otra parte la experta dio algunas recomendaciones, entre ellas que para elegir la colorimetría adecuada de acuerdo al tono de piel es necesario primero identificar el tono, poniéndole atención a tres elementos: tono de pelo, ojos y principalmente el tono de piel. Este último punto es muy importante, ya que ayudará a definir si la tonalidad es fría o cálida.

Así como que el secreto para mantener la durabilidad de un maquillaje en el rostro, es primero tratar a la piel como un lienzo, limpiar, tonificar, hidratar, utilizar protección solar primero y después del maquillaje y un buen setting spray.

Y que al comprar un producto de belleza es necesario buscar ayuda profesional si lo que se quiere es lograr colores más cercanos a la piel, asegurándose que no sean fake y que vengan de una procedencia conocida.

“Para la piel, limpiadores, tónicos, humectantes y un buen protector solar, de maquillaje no necesariamente productos costosos pero de buena calidad como los que nosotros vendemos”, agregó.

La empresaria @angelamariaromero_ dijo que el éxito de su proyecto consiste primero en identificar el mercado y conocerlo, haber expandido el recurso humano en su momento con capacidades y conocimientos que aporten a la operación, uso de redes sociales y página web, un buen mercadeo digital, disciplina, amor a lo que se hace, constancia, mucha pasión.

La cosmetóloga indicó que a través de su proyecto busca el empoderamiento, mostrar con su ejemplo que sí se puede, inspirar a luchar por sus sueño, ya sea emprendiendo o haciendo lo que hacen para vivir.

Argumentó que el tipo de apoyo que ella brinda a las mujeres por medio de su proyecto no solo es para la venta fácil y accesible también para la educación digital, consejos, herramientas de apoyo y seguimiento constante.

Asimismo que el mensaje que ella les podría dar a las mujeres es “no importa dónde te desempeñes, hazlo con amor y pasión, si esto te hace feliz, estas en el lugar correcto”.

El ser una mujer inspiradora para Ángela María Romero significa una responsabilidad grande, ya que los que la siguen ven un ejemplo a seguir.

“Entonces día a día trato de mostrar las bondades de operar bien, de ser correcto y trabajar con amor, inspirando cosas buenas y positivas”, determinó.

Al preguntarle si se considera una mujer exitosa, Romero contestó “a veces no lo reconozco, pero tengo que decir que si me siento exitosa con lo que he logrado a nivel internacional y nacional, que nos reconozcan como los distribuidores donde debes adquirir tu mercancía para tu negocio, con las garantías que proveemos, es simplemente un gran logro. Exitosas al ver mensajes directos diciendo que por mí han empezado su negocio, que el ver mi contenido los inspiro a seguir, es un ganar inmediato”.

Para concluir Ángela María Romero dijo “si tienes negocio, asegúrate de tener todas las herramientas digitales que te brinda el internet ahora, trabaja en equipo con tus colaboradores, trátalos como parte de tu empresa, valóralos pues son el cliente interno de tu empresa y con ellos logras cosas importantes, ofrece un excelente servicio al cliente y siempre trata de dar un plus en tus servicios o productos”.