Amaury Pérez dará concierto gratuito en Los Pinos

Tras superar el Covid, el trovador cubano anunció vía remota desde Cuba su concierto gratuito No al Bloqueo, en el Complejo Cultural Los Pinos, el próximo sábado 23. La última vez que estuvo en México, fue en 2019, cuando ofreció un recital en Mérida, recordó el artista.

En conferencia de prensa, destacó su retorno al país y expresó que en su recital incluirá canciones de su repertorio conocido y otras canciones no tan exitosas que en los últimos dos años las recopiló en seis producciones, además de estrenar el tema La fonda de los Felipes, “una canción anti corrupción y anti tráfico de drogas, en la que menciono también a los estados de Sonora, Guerrero y Acapulco”.

Sobre el contagio de Covid de él y de su esposa, sin perder su buen sentido del humor, dijo que a diferencia de artistas mexicanos como Ignacio López Tarso, que así lo desean, él no quiere morir en el escenario.

“Me gustaría morir discretamente en mi cama, que mi esposa me esté tomando de la mano y me diga ‘adiós’, o ‘hasta pronto’, porque soy religioso, soy católico, quiero la extremaunción y las manos de mi esposa cerca de mí y decirle yo también ¡hasta pronto! Ahora con las redes sociales, me exhibirán ‘ahí está el cadáver de Amaury Pérez en el escenario’. No, no, quiero ser viralizado mundialmente así, mejor que sea con mis canciones”, bromeó.

No al bloqueo a Cuba

Tras asegurar que “el concierto no lo hacen los artistas, un concierto se hace entre el artista y el público como vaya respondiendo”, hizo énfasis en que llamó a este recital en el helipuerto del Centro Cultural Los Pinos No al bloqueo, porque “quiero recalcar como cubano, que estoy profundamente agradecido con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su equipo de gobierno por la postura que han tenido con respecto a Cuba y apoyo al reclamo de no al bloqueo, pedimos que nos dejen solos, solos caminar, ser independientes y que nos permitan ser el país que hemos soñado, pero siempre hemos tenido la bota en el cuello, ¡es terrible!”.

Homero Fernández Pedroza, director del Complejo Cultural Los Pinos, Gabino Palomares, director de Programación Artística y Waldo Leyva, Agregado Cultural de la Embajada de Cuba en México, presidieron la conferencia.

“El concierto de Amaury Pérez, es en el marco del aniversario del asalto al Cuartel Moncada en Cuba cuando se dio la auténtica revolución cubana liderada por Fidel Castro, un 26 de julio de 1953”, dijo Waldo Leyva.