Prevé Héctor Grisi resaca económica en México

La cautela en el gasto del gobierno durante la pandemia del coronavirus dejará una extensa resaca en el país, según Héctor Grisi Checa, presidente ejecutivo y director general de Grupo Financiero Santander México.

Para el banquero, apenas estamos en el principio del fin de esta crisis, a pesar de que ya arrancó la jornada de vacunación, pues falta que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador detone un ambiente de certidumbre para la inversión.

Sólo así, agrega, llegarán las soluciones y una luz al final del túnel.

-¿Qué enseñanzas le dejó el banco la pandemia del coronavirus?

-Primero, nos dimos cuenta que no puedes prever todas las cosas. Acuérdate que el banco es un negocio de riesgo y dentro de eso, al final de cuentas, tristemente te das cuenta de que aunque crees tener todo bajo control, todo bien medido, todo bien ajustado, al final nunca es suficiente.

“Al final siempre va a salir un imponderable y ese imponderable te puede complicar y te puede poner en una situación tremendamente complicada, como fue la pandemia, que aparte tenía una característica especial.

“Cuando tienes una crisis en México, Europa, Estados Unidos, como que tienes maneras de diversificar. Aquí la situación es que no hay donde esconderse, aquí simplemente afectó.

“Lo peor que pasó fueron los cierres, tener cerrada la economía fue un golpe importante para el país. Tuvimos la caída más importante del PIB desde 1932, una situación complicada en ese sentido, pero hemos venido tratando de manejar las cosas, de operar lo mejor posible y al final, creo que estamos saliendo bien, aunque van a ser todavía muchos años de resaca después de toda esta situación.

-¿Por qué serán años de resaca? ¿Qué influyó para tener una recuperación tan extensa?

-El punto importante que tienes que ver es que, primero, ya tenías una situación en que había faltado inversión en el país en los últimos dos años. La gente estaba prefiriendo pagar por ver y había dejado de invertir para ver cómo reaccionaba el nuevo gobierno. Siempre sucede cuando entra un nuevo gobierno.

“Y luego, pues entra la pandemia y complica un poquito más las cosas, La crisis sanitaria provocó un cierre muy importante de negocios, que son negocios que ojalá los podamos recuperar, pero hay algunos que ya no los vamos a recuperar. Había restaurantes, agencias de viajes, salones de belleza, talleres; mucho comercio, sobre todo comercios de cosas que no eran imprescindibles.

“Todo ese tipo de cosas te pegan, te complican la situación y te echan para atrás unos años. La caída del 8.5 por ciento del PIB es tremendamente importante, y luego no tuvimos incentivos en la parte de pymes. El gobierno fue muy cauteloso en la manera de cómo gastó y esto va a hacer que nos tardemos un poquito más de tiempo en salir adelante.

“Ahora, vamos a decir, y aparte todavía no hemos acabado la pandemia, estamos en el principio del fin, porque para que esto funcione tenemos que tener a la mayoría de la población vacunada; para llegar y tener una tranquilidad de poder abrir otra vez al 100 por ciento.

-¿Pero qué no los bancos también se volvieron un poquito más cautelosos para esta cuestión del crédito?

-Yo te diría que sí, pero hay partes del negocio bancario que no. Por ejemplo, nunca habíamos crecido de manera tan importante en el crédito hipotecario. El banco está rompiendo récords, el último trimestre de 2020 fue el año más importante en la historia de Banco Santander en crédito a la vivienda, también en crédito de auto estamos rompiendo récords.

“Sí hay sectores tarjeta de crédito o pymes que están más detenidos que otros, pero la vivienda y autos están creciendo impresionante, también la nómina, aunque no tan importante, pero crece.

-¿Por qué le apostaron más a las casas y autos?

“La demanda tiene mucho que ver. La gente básicamente no consumía o gastaba porque no salía. Hemos visto también un crecimiento en el ahorro de la gente, porque no tienes en qué gastar, no puedes ir al cine, no puedes invitar a tu novia a comer, no necesitas tanta ropa porque no sales.

“La gente realmente ha reducido su consumo de manera importante. Y luego, lo que sí vimos es que el problema que tienen estas generaciones, como los millennials, es que pensaban que podían vivir en una casa mucho más pequeña o con muchas personas, salían a la calle y tenían otras ventajas.

-Santander detonó una guerra de hipotecas. ¿Cómo se sienten de haber sido el parteaguas dentro de este segmento en la banca?

-No detonamos una guerra, lo que vimos es que las tasas de interés venían hacia abajo e hicimos productos nuevos. Creamos dos productos que al mercado le encantaron: una hipoteca con tasa de 7.5 por ciento, fija a 15 años, y otra con cero comisiones, sólo pagando el interés.

“Nosotros, los mexicanos somos muy prácticos en la manera de cómo queremos ver las cosas.

¿Y ahora que Banco de México ya reactivó sus recortes podríamos ver productos más agresivos en este segmento hipotecario?

-Para los plazos ya no vas a ver bajar mucho más las tasas. Hoy por primera vez tenemos una curva bastante inclinada en lo que te pagan diferentes rendimientos dependiendo la exigibilidad que quieres de tu dinero. Entonces, por eso no van a bajar mucho más las tasas, porque es básicamente donde llega la curva.

-¿Influirá en algo que ahora haya tres subgobernadores designados por López Obrador?

-No, porque al final del camino el mandato de Banxico es muy claro, que es el de contener la inflación. Entonces, Banxico tiene que manejarse en ese sentido y tienen que manejar la política monetaria de manera adecuada para mantener la inflación abajo.

“Ahorita, yo creo que vamos a tener una política monetaria no restrictiva, congruente con respecto a tener una inflación controlada y abajo.

-Banxico ya está haciendo su parte monetaria, pero ¿qué pasa del lado fiscal? ¿Qué sería deseable ver por parte del gobierno en 2021 para hacer match con estos apoyos?

-Lo que el gobierno tiene que hacer es crear un ambiente de certidumbre, un ambiente de claridad, de que la gente sienta que sus inversiones están seguras, el Estado de Derecho, que se van a respetar las reglas y que van a ser reglas de largo plazo para que tú te sientas tranquilo y decidas invertir. Es el tipo de cosas que tenemos que lograr.

“Si creamos un ambiente claro, de certidumbre, estoy seguro de que las soluciones van a regresar.