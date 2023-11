Fondo en EU quiere rescatar la siderúrgica AHMSA: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que un fondo estadounidense está interesado en rescatar de la quiebra a la siderúrgica Altos Hornos de México (AHMSA) y que al frente de las negociaciones está el titular de la Secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.

Durante su conferencia mañanera, el presidente López Obrador dijo sobre las negociaciones para que siga operando esta empresa: “Se va avanzando, lo está viendo el secretario de Hacienda. Hay un fondo extranjero, de Estados Unidos, interesado y ya se ha ido avanzando en ese propósito para buscar el rescate”, dijo el presidente.

Sin embargo, el mandatario federal dijo que no podía dar más detalles de los avances en las negociaciones, “no podemos tampoco informar mucho, porque son negociaciones que se están llevando a cabo pero queremos solucionar el tema”, aseguró.

Agregó sobre el caso AHMSA que cuando se refiere a un rescate de la firma, habla de dar facilidades de pago para los inversionistas a la deuda que se tiene con el Estado y subrayó que no se pretende condonar ninguna deuda que hubiera contraído.

“Cuando hablo de rescate es que nosotros demos facilidades para renegociar la deuda que tiene la empresa con el gobierno en su conjunto, porque tiene deudas con el SAT, con la CFE, con el IMSS, Infonavit, entonces, no es que se vaya a cancelar la deuda, eso no lo podemos hacer, porque esos rescates como el Fobaproa ya no aplican, porque el presupuesto es dinero del pueblo, pero sí dar posibilidades que si hay nuevos empresarios que inviertan, aporten dinero fresco, suficiente, para echar andar de nuevo la empresa”, subrayó el presidente.

Finalmente, comentó que no desea que los trabajadores de la siderúrgica pierdan sus empleos, fundamentalmente en Monclova, Coahuila, donde la firma emplea a 7 mil 500 trabajadores sindicalizados.