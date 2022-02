EU prohíbe toda transacción con el Banco Central de Rusia

Estados Unidos prohibió este lunes todas las transacciones con el Banco Central de Rusia, anunció el Departamento del Tesoro, una sanción de efecto inmediato y de una severidad sin precedentes tomada en coordinación con varios aliados de Washington, en respuesta a la invasión de Ucrania.

"Esta decisión tiene el efecto de inmovilizar todos los activos que el Banco Central de Rusia tiene en Estados Unidos o en manos de personas estadounidenses", afirma un comunicado, lo que limitará fuertemente la capacidad de Moscú para defender su moneda y apoyar su economía.

Washington emitió la prohibición antes de la apertura de los mercados estadounidenses. Canadá adoptó igual decisión el lunes por la mañana.

La decisión limitará severamente la capacidad de Moscú de utilizar sus abundantes reservas de divisas para comprar rublos, cuando la moneda rusa se desploma.

Esas operaciones para defender al rublo, en medio de un franco descenso de la moneda rusa, "ya no serán posibles y la 'fortaleza Rusia' se encuentra indefensa", comentó un alto funcionario estadounidense.

La fuente estimó que estas sanciones coordinadas desencadenarán un círculo vicioso para la economía rusa y predijo: "La inflación seguramente se disparará, el poder adquisitivo colapsará, las inversiones colapsarán".

"Nuestro objetivo es asegurar que la economía rusa se contraiga mientras el presidente Putin decida seguir adelante con la invasión de Ucrania", aseveró el alto funcionario.

Estados Unidos también implementó sanciones el lunes contra el Fondo Ruso de Inversión Directa, una institución financiera pública utilizada para recaudar fondos en el extranjero y encabezada por Kirill Dmitriev, un colaborador cercano al presidente Putin.

"Este fondo y su gestión son símbolos de la profunda corrupción en Rusia y su tráfico de influencias" en el extranjero, indicó la fuente.

La ministra canadiense de Finanzas, Chrystia Freeland, sostuvo que la decisión secundada por su país apunta a "asegurar que la invasión de Rusia a Ucrania sea un fracaso estratégico".

"Canadá está firmemente del lado de la heroica resistencia del pueblo de Ucrania y continuaremos tomando acciones para asegurarnos de que el presidente Putin no tenga éxito", dijo la funcionaria en una declaración.

Mínimos históricos del rublo

Rusia disponía de 643 mil millones de dólares de reservas a fines de la semana pasada, según datos oficiales, un nivel elevado al que llegó acopiando ingresos de ventas de petróleo y gas.

Se ignora qué porcentaje de estas reservas son dólares estadounidenses.

"Es una sanción sin precedentes", reaccionó en Twitter Eddie Fishman, experto del Atlantic Council, un centro de análisis estadounidense. El Banco Central ruso no puede vender más reservas.

The US just unveiled the details of its sanctions against the Central Bank of Russia. Bottom line: This is close to the most ambitious form that this action could take. Here's my initial analysis (🧵): — Eddie Fishman (@edwardfishman) February 28, 2022

Fishman subrayó que las grandes empresas estatales rusas también tienen reservas. "Si se hace necesario intensificar las sanciones, es un factor a vigilar", añadió.

Las nuevas restricciones adoptadas por Estados Unidos y sus aliados apuntan a limitar la capacidad de Rusia de sostener su moneda, debilitada por las sanciones impuestas a su sector financiero tras la invasión.

El rublo se ha derrumbado. El lunes, marcó mínimos históricos ante el dólar y el euro.

Para defender su economía y la moneda ante las sanciones de occidente, el banco central ruso llevó su tasa de interés de referencia de 9.5 a 20% el lunes por la mañana.

