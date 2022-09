Cuéntame: Un antídoto contra el burnout 

La salud mental y la felicidad en los centros de trabajo dejó de ser hace ya varios meses "algo bonito” que las empresas grandes y pequeñas pueden tener, asegura Regina Athié, CEO y cofundadora de la plataforma Cuéntame.

Esa es hoy la diferencia entre retener o no al talento.

"Tener métricas sobre los niveles de depresión y burnout lo que ha hecho es cambiar la conversación sobre la salud mental en las empresas.

"Lo que nos mueve y el por qué estamos aquí es para eliminar todas las barreras a la salud mental".

Cuéntame es una plataforma que brinda accesibilidad diagnóstico y tratamiento de la salud mental a los colaboradores de empresas de todo tipo.

La propuesta cuenta con varias herramientas para ello: test para saber si se padece burnout, estrés o depresión, cursos de yoga y meditación, videoconsultas con psicoterapeutas, chats grupales para la conversación y socialización, así como información sobre duelo y manejo del estrés.

La idea es identificar, prevenir y resolver a tiempo riesgos en la salud mental de los trabajadores, y aportar data confiable al respecto.

Actualmente la empresa brinda sus servicios a importantes empresas del ambiente startup como Kavak, Bitso, Albo, Yalo, Kueski o Conekta, así como a corporativos de la talla de Nestlé.

En ellas la plataforma atiende a agentes de call centers estresados por la ira con la que conviven en el día a día, madres trabajadoras que se sienten incómodas en su regreso al trabajo, o profesionales jóvenes en busca de gente que comparta su estilo de vida, entre otros.

Por su parte, las empresas que contratan el servicio tienen acceso a toda la data generada sobre el estado mental de sus trabajadores de manera anónima y agregada para actuar en consecuencia.

"No es sólo darte videoconsultas, por un lado personaliza la ruta de la salud mental y por otro lado mide el grado de efectividad de lo que estamos haciendo

"Esto es para que la empresa tenga la data para que puedan ir midiendo lo que está pasando y más que reactivo tome un enfoque preventivo".

Según explica Regina, las principales razones por las cuales los trabajadores están recurriendo a Cuéntame es por estrés, burnout, inteligencia emocional y en menor medida depresión.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el 75% de los trabajadores mexicanos padecen estrés laboral. Esto le ubica en la primera posición global, por encima de naciones como China (73%) o Estados Unidos (59%).

De acuerdo con la Organización, esto es resultado de un desequilibro entre las exigencias y presiones a las que se enfrenta un trabajador y los conocimientos y capacidades que tienen para resolverlas.

Así, se estima que el estrés, depresión y ansiedad que genera el trabajo, de la mano con los accidentes laborales, generan pérdidas anuales equivalentes al 4 por cientp del Producto Interno Bruto (PIB) global.

Los datos recopilados por Cuéntame son consistentes con esto. Regina comparte que del total de usuarios que toman un diagnóstico inicial de salud mental en la plataforma un 10 por ciento sale con síntomas de burnout, entendido como un estado de agotamiento físico y mental que se prolonga en el tiempo y llega a alterar la personalidad y autoestima del trabajador.

En tanto hay otro 30 por ciento con estrés crónico que es la antesala al burnout.

Esto no sólo es un problema a nivel humano, sino también de negocios. Regina explica que quienes padecen estrés laboral tiene 92 por ciento de probabilidades de rotar de empresa, lo que es particularmente costoso para estas.





Las startups –comenta Regina– no están teniendo problemas para atraer talento joven, sino para retenerlo, debido al estrés y la carga de trabajo que implica escalar rápidamente un modelo de negocio e innovar constantemente.

En el caso de las empresas tradicionales, al contrario, la atención a la salud mental es un valor agregado que ayuda a que el talento llegue y les revitalice.

"Esta es data que (las empresas) no tenían y que les ha resultado muy interesante. Tenemos clientes a los que cada tres meses les tenemos que reportar cómo van estos índices.

Lo que busca la plataforma –explica Regina– es abrir la conversación sobre salud mental al interior de las empresas para que éstas se sensibilicen y emprendan cambios que benefician tanto a las personas como a las líneas de negocio.

"La salud mental sigue siendo un tabú. Los trabajadores en lugar de tener la confianza y comunicar que tienen problemas, los reprimen, los cronifican y terminan rotando. Es importante que empecemos a hablar de esto".

Un paso a la vez

Según cuenta Regina, Cuéntame es producto directo de la experiencia personal de los fundadores con la salud mental, quienes han conocido de primera mano la falta de acceso a servicios de este tipo para la mayoría de las personas.

En el caso de Regina luego de años de malestares emocionales su padre fue diagnosticado con depresión, enfermedad para la cual no encontraron cobertura médica.

Fernando Chávez, jefe de producto, tardó muchos años en recibir algún tipo de ayuda para superar la muerte de su madre cuando era niño. Omar García, líder de operaciones, lidió durante años con las secuelas mentales y emocionales de una parálisis parcial debido a un accidente. Por último Enrique Jiménez, encargado de la tecnología, no recibió de niño apoyo emocional para entender a bien los problemas maritales de sus padres.

"En nuestra vida cada uno ha tenido una historia muy particular con la salud mental".

La plataforma comenzó hace dos años en los primeros meses de la pandemia como un marketplace de psicólogos brindando sus servicios al público en general.

Según cuenta Regina, el equipo tuvo que dar un pivoteo al modelo al encontrar que mucha gente no quería o podía pagarse un servicio así. Entonces se decidió migrar a un modelo B to B para darle sustentabilidad a la propuesta.

"Queríamos resolver la falta de acceso a la salud mental y en una primera etapa sólo conectábamos oferta con demanda. Fue donde dijimos 'este no es el modelo de negocio correcto, vámonos con las empresas, ellas son las que pueden pagar por el beneficio, y el colaborador puede acceder a él'".

En el caso de los usuarios de Cuéntame, al entrar en contacto con ella el 70 por ciento de ellos es la primera vez que acceden a un servicio de salud mental.

Según cuenta Regina, la oportunidad de crecimiento se dio cuando conoció en un vuelo de regreso de Colombia a Fausto Costa, CEO de Nestlé México, tras un congreso de emprendimiento.

"Le pedí que nos diera la oportunidad de hacer un piloto en una planta, nos citó a la semana siguiente y comenzamos haciendo un diagnóstico de estrés. Tres meses después de que comenzó la pandemia nos metieron en todo México", recuerda.

Según cuenta Regina, la plataforma logró reducir 40 por ciento el nivel de estrés de los colaboradores de Nestlé.

Para la emprendedora, la pandemia fue vital para el éxito de Cuéntame, pues ésta puso en primer plano la salud en general, pero también el estado mental de las personas ante contextos complicados, como lo fue el encierro y la desaparición de las líneas que dividían el trabajo y la vida en casa.

Por ejemplo, se estima que en el país los trastornos mentales aumentaron entre 20 y 30 por ciento tras la pandemia.

"Todos hicimos videollamadas y el trabajo se metió a la casa. Nos dimos cuenta que no puedo separar al ser humano que trabaja del que regresa a su casa.





"Se empezaron a hacer presupuestos en las empresas para temas de bienestar que antes no existían porque se dispararon los males mentales, la depresión y sus secuelas físicas".

Esto rindió frutos y la plataforma ya impacta a 64 mil colaboradores y sus familiares trabajando para una treintena de organizaciones.

Actualmente la empresa se encuentra en una ronda de inversión que ha llegado a los 1.3 millones de dólares liderada por el fondo chileno Impacta VC y en la que están participando fondos como Serra Capital, Colectivo Jaguara, Investo, 99 Startups, entre otros.

Asimismo cuentan con los inversionistas ángeles Loreanne García, cofundadora de Kavak, el primer unicornio en México, Raúl Arguelles, ex director de recursos humanos en Walmart, y Adriana Tortajada, directora del fondo de inversión 1200 VC.

Regina se detiene en hacer notar que hasta antes de esta inversión Cuéntame ya contaba con sustentabilidad financiera gracias a creciente cartera de clientes.

El contexto internacional ha cambiado rápidamente para mal, lo que ha hecho que el capital de riesgo se vuelva mucho más conservador en sus apuestas.

Las startups, en consecuencia "ya no podemos quemar dinero".

"Tienes que tener buenos economics y eso nos ayudó muchísimo a cerrar la ronda. Los fondos quieren ver primero cómo vas a usar el dinero y cómo vas a cumplir los objetivos, ya no nada más 'te creo que vas a hacer algo'".

Según la emprendedora, a pesar del contexto económico adverso Cuéntame ha acelerado sus planes derivado de la gran demanda que han observado a nivel global en temas de salud mental.

La estrategia –comparte– es seguir penetrando el mercado de startups, y junto a ellas crecer exponencialmente en cuanto a número de usuarios. Regina espera que esto le dé la inercia a la plataforma para conseguir más clientes corporativos como ya hace con Nestlé.

Con esto esperan que el pastel de ingresos en el mediano plazo se divida en 70% proveniente de empresas en México y otro 30 por ciento de Chile y Colombia. Más adelante –dice– está en la mira comenzar a explorar el mercado brasileño.

"Lo que aprendimos ahorita con la pandemia fue que si tú no estás bien, si tu cuerpo no está bien, no te va a dar para seguir tus sueños ni para hacer nada.

"La visión que tenemos es ser la empresa más innovadora de Latinoamérica en temas de salud mental y cómo se materialice y lo que tengamos que hacer para lograr eso puede ser de muchas maneras".

