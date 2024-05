Morenistas nos ven como una alternativa, dice Chertorivski

Salomón Chertorivski, candidato a la Jefatura de Gobierno por Movimiento Ciudadano, está convencido de que su proyecto conquistará a una parte de los simpatizantes de Morena que están decepcionados de su gestión.

Sus propuestas, asegura a El Sol de México, pueden atraer a 4 de 10 seguidores de ese partido que padecen la falta de medicinas y que no están de acuerdo con políticas como la de “abrazos, no balazos”, pero que no votarían por el PAN o el PRI.

Considera que la juventud es el otro sector que ha conectado con su mensaje y que podría llevarlo al triunfo en la elección capitalina.

Soy incorruptible, así que de ninguna manera pienso en aliarme

De cara a los comicios, Chertorivski se dice seguro de ser la opción más viable para gobernar la capital, al definirse como incorruptible y un fuerte opositor.

El emecista también afirma que declinar a favor de la alianza Va por la CdMx no es una opción, como se ha planteado en los últimos días en las redes sociales, donde circuló el #DeclinaSalomón, y que Movimiento Ciudadano es el futuro de las siguientes generaciones.

Entrevistado en Casa Naranja, en la Colonia del Valle, el economista se muestra sereno y confiado en la recta final de su campaña, la cual tiene prevista finalizar el 27 de mayo junto al candidato a la presidencia de México, Jorge Álvarez Máynez.

¿Qué piensa de que en redes sociales circula el #DeclinaSalomón? ¿Lo ha considerado?

Yo creo que traen una desesperación absoluta, no saben ni en dónde meterse, ni qué hacer. Ha sido claro quién ha tenido las propuestas hacia los grandes problemas de esta ciudad.

Voy a ganar. Ese es mi escenario A, mi escenario B es ganar y mi escenario C es gobernar la Ciudad de México.

¿Considera que para ser una oposición fuerte debe unirse a la Alianza Va X la CdMx?

Lo he dicho con todas las letras, tenemos diferencias enormes y la principal es que soy incorruptible, así que de ninguna manera pienso en aliarme.

¿Están operando para Morena como ha acusado la alianza opositora?

Es absolutamente falso. Nada más hay que ver las votaciones que Movimiento Ciudadano ha tenido en el Congreso, las posiciones que hemos tenido. Fui el más abierto en explicar todos los errores que el Gobierno de la Ciudad de México y Claudia Sheinbaum cometió en la gestión de la pandemia, una gestión criminal que mató gente que no tendría que haber fallecido.

He sido absolutamente oposición para mostrar la falla, el error, la trágica forma en la que han manejado la economía de esta ciudad, no han generado un solo empleo, he sido un opositor profundo y MC está mostrando con toda claridad que ha sido una oposición. Seguiremos siendo la fuerza de la nueva generación.

Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México

¿Con qué sector conecta Movimiento Ciudadano?

Nosotros no tenemos (simpatizantes) de un lado o de otro, en el poniente u oriente, vamos por toda la ciudadanía, pero en efecto hay dos espacios en particular que nos han visto con mucho agrado.

Yo diría que primero son aquellos simpatizantes de Morena que están desilusionados, que dicen: “Me falta medicamento” y los “abrazos y no balazos no funcionaron, pero nunca me iría con el PRI, con el PAN”. Ese porcentaje de gente, que es cuatro de cada 10 filomorenistas, está dispuesto a vernos y a buscar en nosotros una alternativa.

La otra es, en efecto, la juventud, la que no saldría a votar ni por Morena ni por el PAN y el PRI y que en Movimiento Ciudadano ha encontrado una posibilidad de buscar un futuro político.

¿Su candidatura y la de Álvarez Máynez sumarán militantes a MC?

Considero que tendremos mucha más simpatía, tendremos la mayoría y seremos la fuerza política del futuro.

Con Jorge Álvarez Máynez comparto valores, principios y un proyecto común, la juventud en las universidades ha salido a apoyarlo, estoy convencido que eso se verá reflejado el 2 de junio

En su casa de campaña y con actividades todavía pendientes en su agenda, el candidato describe los principales problemas que, considera, aquejan a la ciudadanía. Y con su libro en mano 12 rutas para poner la capital en movimiento, el emecista afirma que sus propuestas son las mejores para elevar la calidad de vida de los capitalinos.

Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México

¿Qué es lo primero que hará de resultar electo?

Estoy convencido de que esta ciudad tiene 12 problemas principales, lo publiqué en mi libro en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Si tú me preguntas que escoja alguno, yo te diría que es la inseguridad. No tenemos paz en las calles, hay 18 mil personas en la fosa común sin ser identificadas, cada seis días hay un feminicidio, cada seis horas hay una desaparición, necesitamos hacer una política diferente en materia de seguridad y búsqueda de justicia.

Segundo, tenemos una crisis de agua real, necesitamos soluciones con profundidad para poder dar respuesta a lo que estamos viviendo si queremos tener ciudad para los próximos 20 años, para la siguiente generación.

Tercero, el problema de la movilidad ya que cada día es más difícil moverse por esta ciudad, necesitamos hablar con seriedad de la planeación urbana.

En el tema de planeación, ¿cuál es su estrategia para enfrentar el déficit de viviendas?

Estamos expulsando una parte muy importante de los habitantes de esta ciudad a que vivan en la lejanía periférica. Cuando yo era niño, las Torres de Satélite estaban lejos, hoy la gente tiene que dormir en Huehuetoca, en Zumpango, Tecámac, Chalco e Ixtapaluca, pero hacen su vida diaria en la CdMx donde están los trabajos y la escuela.

La Ciudad de México necesita por lo menos 40 mil nuevas viviendas cada año, por los nuevos matrimonios, los divorcios y los jóvenes que se quieren independizar. El año pasado construimos dos mil y mucha gente te dice: “Oye es que aquí ya no cabemos” y como dice la canción “si nos organizamos cabemos todos”, lo que tenemos que hacer es planearlo bien.

Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México

Como dice la canción 'si nos organizamos cabemos todos'

Esta ciudad no se ha planeado hace décadas y la Constitución de 2017 nos mandaba tener un sistema de planeación, a tener un plan general de desarrollo y un programa general de ordenamiento territorial que se dejó de hacer en estos años. Lo primerito es tener un plan y una vez que se tiene, entonces ya sabemos dónde puede haber vivienda, qué servicios va a tener, el agua que requiere y en efecto buscar que las colonias sean verticales.

La Doctores y Buenos Aires son colonias centrales, hay Metro, hay Metrobús, vías primarias y fuentes de trabajo; sin embargo, son colonias chaparritas, donde se permitiría construir con transparencia.

De no ganar, ¿cuál es su plan B?

Vamos a ganar. Faltan 11 días de aquí a la elección, vamos con toda el alma, con toda fuerza si la gente sale a votar por la mejor candidatura, no por quien dice ir arriba en una encuesta.