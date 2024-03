Espera que esta sea una contienda justa, apegada a lo que establece la Ley Electoral

Salamanca, Gto.- Durante el inicio de su campaña por la diputación federal por Movimiento Ciudadano, Lourdes Magallanes Ascencio, recalcó la importancia de que los votantes deben conocer las funciones de los legisladores en cuestión de promover el desarrollo a través de la Ley de Egresos e Ingresos, en este caso de los municipios del Distrito 08, Salamanca, Juventino Rosas y Villagrán; aunado a ello lamentó el abandono que han tenido los pendientes en materia ambiental en esta parte del corredor industrial.

“Los votantes, los electores deben estar muy claros de qué hace una diputación federal, precisamente bajar estos recursos, promover este desarrollo a través de los programas de la Ley de Egresos, Ingresos, a través de leyes que hagan eficiente la inversión en la zona y en todo el país; entonces es muy importante que la gente sepa que esta es la labor del Diputado Federal, por qué muchas veces en otros partidos llegan a ofrecer cosas que no son propias del poder legislativo, una de las acciones que menos se publicita o se da a conocer es la labor de fiscalización, que también es muy importante desde el área del poder legislativo”, destacó.

En cuanto al tema ambiental, lamentó la situación que actualmente se vive en los municipios del corredor industrial, en donde la contaminación del aire y suelo, así como los pasivos ambientales son los principales pendientes que se han dejado de lado y en ocasiones únicamente son usadas como estandarte político.

“Es lamentable lo que estamos viviendo ahorita, la realidad es que ningún partido debería de deslindarse de este tema, no es cuestión de color, no es cuestión de decir al amarillo, al verde o al que sea le toca, nos toca a todos, por supuesto que en la plataforma de Movimiento Ciudadano está presente este tema de una manera muy seria”, afirmó.

A pesar de haber militado en algunos partidos políticos e incluso buscar la representación del Distrito 08 de manera independiente en dos ocasiones; Magallanes Ascencio declaró que en Movimiento Ciudadano existe una mayor apertura, en la que no se anteponen intereses de grupos o corrientes sobre el bienestar de los ciudadanos.

“Desde hace muchos años he buscado tener ese alto honor de ser representante de los ciudadanos, pero lo más antidemocrático que hay a veces son los partidos políticos y esta es la gran diferencia de Movimiento Ciudadano, que abrió las puertas a esta oportunidad para mí, yo en 2012 fui candidata, he navegado casi por todos (los partidos políticos), pero cerrados, te ayudan te abren las puertas pero si no eres parte del grupo o compartes ciertos intereses estas fuera”, afirmó.

Ante este sentido dijo espera que esta sea una contienda justa, apegada a lo que establece la Ley Electoral, por lo que realizará una campaña limpia, de propuestas y cercana a la población, “nosotros no les vamos a fallar, es el momento del cambio, pero no cualquier cambio, ya muchos años nos han gobernado ciertos partidos y hoy queremos que le den oportunidad a Movimiento Ciudadano (…) yo voy hacer una campaña limpia, una campaña de crear ciudadanía, no de validarme de agredir a los demás contendientes, ya el elector lo verá y decidirá el 2 de junio”, concluyó.