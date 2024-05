Denuncian presunta venta de regidurías por parte de Morena en Irapuato

Un ex regidor morenista y una ex candidata a una regiduría de Morena denunciaron penalmente la presunta venta de regidurías por parte de dicho partido, denunciaron de manera conjunta en conferencia de prensa.

Rosalía Gómez Briseño y Francisco Herrera Murillo fueron quienes decidieron denunciar abiertamente la situación; el caso más reciente en ser denunciado fue el de Rosalía Gómez, quien señaló que la actual candidata a la presidencia municipal de Irapuato por Morena, presuntamente le pidió que firmara 36 pagarés en blanco, los cuales tendría que pagarle a cambio de tener una regiduría.

“Esas personas que son corruptas están buscando el negocio familiar, no soy la única persona a la que le pasó, lo hago público en este momento para evitar ese tipo de situaciones por parte de ella y de su equipo; nuestro municipio necesita de políticos honestos, respetables, con propuestas que nos ayuden a todos y no sólo a ellos”.

Cabe recordar que Francisco Herrera ya había denunciado pública y penalmente una situación similar, por lo que decidieron alzar la voz para respaldar a su compañera.

“Fue en el mismo periodo que a mí sucedió lo que le pasó a ella, al mismo tiempo, he estado llevando todas las pruebas que me han solicitado, ahí está la certeza jurídica, yo no me voy a prestar a un juego, a ir a hacer una denuncia falsa”, aseguró.

Por su parte, el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Eduardo López Mares, reconoció el valor que ambos tuvieron para denunciar estos actos e hizo el llamado a las autoridades a que se lleve el caso hasta las últimas consecuencias, incluso, si la persona acusada tiene que pisar la prisión.

“Quiero reconocer la valentía, evidentemente porque no es fácil estar aquí, siempre está ese temor a la represalia y en ese mismo sentido nosotros exigimos y pedimos a las autoridades para que revisen y analicen la carpeta de investigación y se lleve hasta las últimas consecuencias, porque se trata de un delito electoral”.

Eduardo López Mares señaló que esto es una parte de la guerra sucia que la oposición ha ejercido, incluso en contra de candidatas y candidatos del PAN, el cual destacaron tienen actualmente 78 denuncias en el estado por distintos hechos y casi todas son contra Morena.

“Señalamos algunas y prácticamente son todas de Morena, actos anticipados de campaña, no reportar gastos ante la unidad técnica, aparición de niños, niñas y adolescentes sin consentimiento, calumnias a las candidatas, utilización de redes sociales con recursos ilícitos sin reportar a la autoridad”.

Dio a conocer que las candidatas a la gubernatura del estado y de municipios han sido atacadas por ‘bots’ en redes sociales, entre otros actos de los que han solicitado se haga una intensa investigación además dijo, todo se hizo público como precedente y aseguro “si algo sucede ya sabemos de dónde viene”.