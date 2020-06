Polvo de Sahara no llegó a Torreón, pero sí la lluvia de memes

Torreón. Coahuila.- En la Comarca Lagunera se vivió una fuerte tolvanera que tomó a todos por sorpresa. Una gran cantidad de lluvia de polvo, acompañada por ráfagas de viento, consiguió "oscurecer" a la región.

De inmediato surgieron las hipótesis: algunos decían que eran los estragos de la nube de polvo del Sahara que se pronosticó para esta semana en México, o de plano un capítulo más del apocalíptico año 2020 que estamos viviendo.

Y mientras a unos se les iba la luz, a otros la señal de Internet, los pocos "sobrevivientes" en la web se encargaron inmediatamente de hacer lo mejor que saben... memes.

Yo pensando ayer: “ya a México le pasó de todo”

Torreón hoy: oilooooooo pic.twitter.com/rT3xQNWZF7 — Witchito ☽✪☾ ђ (@spicysiul) June 24, 2020

Mientras tanto en Torreón: pic.twitter.com/e3o76zm8UU — Lizzie (@yosoylizzie_) June 24, 2020

Llegó a mi casa es de alguien? Quieren adoptarlo no tengo espacio 😔 #Torreon #PolvoDelSahara #PolvosDelSahara @ivan_guerrero96 @JesusLopcorCSL @SantosLagunFans pic.twitter.com/so0srtnkFB — roberto (@banaspancho) June 24, 2020

Torreón, Coah. adelante con las imágenes ! pic.twitter.com/qtqF5iGB4o — Gabriel André (@gaboandretwitte) June 24, 2020

Los de Torreón, que durmieron con la ventana abierta! pic.twitter.com/zg6FpTxFfg — La Psicoloca (@ninopanu) June 24, 2020

Junio sorprendemos!: Se forma rostro en la tolvanera de Torreón pic.twitter.com/D4layiIEdH — Perrito tuitero (@ArcanoMr) June 24, 2020

Con el #Torreón, miles de usuarios de redes sociales compartieron desde fotografías en donde dejaban ver la fuerte tolvanera que azotó la ciudad, así como memes y chistes en donde se hacía mofa de estos fenómenos naturales a los que los laguneros ya están acostumbrados.

En el nuevo Pokémon van a poner un mapa de Torreón. pic.twitter.com/TEvCcqOrj7 — Rick. (@WildFenixRick) June 24, 2020

Torreón 9:00 am || Torreón 10:20 am ll Torreón 11:40 am pic.twitter.com/NkVgnSDM95 — SILVIA♌Furchbri9/15💚 (@sillviaGpe23) June 24, 2020

Un día casual en el trabajo 🥰 con mi lluviecita de #Torreon #PolvosDelSahara pic.twitter.com/JniAOIDnFw — Claudia Amaya (@sushimermaid1) June 24, 2020

-El año no se puede poner peor



- La momia llegando a Torreón #Sahara #Torreon pic.twitter.com/TtQIJoJKuW — Raúl Ortiz Davila (@RalOrtizDavila1) June 24, 2020 - ¿Qué es ese polvo?



- #PolvoDelSahara



- ¿Polvo del Sahara? ¿En esta época del año? ¿A esta hora del día? ¿En esta parte del mundo y ubicado específicamente en Torreón? pic.twitter.com/uq4b37Znl6 — Seymour Spinner (@_ArmandoBarreda) June 24, 2020 Los Simpson lo volvieron hacer#PolvoDelSahara en Torreón pic.twitter.com/l0JbyFgmVq — Homero Nueva Normalidad (@MXHomeroSimpson) June 24, 2020 Mientras tanto en Torreón:

-Esta corriente está fuerte.

-Algo... pic.twitter.com/m4QSCzI2nv — Oso Tramposo (@oso_tramposo) June 24, 2020 Los de Torreón ahorita pic.twitter.com/dsCDJZqIeS — Manuel Manchareza (@M_Mancha) June 24, 2020

Sin embargo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) aclaró que el fenómeno fue provocado por un sistema frontal acompañado de un canal de baja presión, acompañado de rachas de viento superiores entre 30 y 80 kilómetros por hora, así como una fuerte tolvanera y lluvia.

Este fenómeno proviene de Chihuahua y se trata de un frente frío que, asociado con una masa de calor estacionaria, al chocar provocó la tolvanera.

