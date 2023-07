Joven mujer entra a trabajar y renuncia al poco tiempo de ser contratada por una condición [Video]

Irapuato, Gto.- Una vez más, en la red social en TikTok se ha vuelto viral el caso de una joven que renunció a su trabajo pocas horas de que entrara a trabajar, la chica identificada como @croissantwoman y quien viven en Canadá.

En el video que subió a esta red y que atrajo la atención de millones de seguidores cuando explicó el motivo de por qué no pudo quedarse más tiempo en el empleo en el que había acabado de ser contratada, la mujer comentó que en el mes de enero ingreso como vendedora de una tienda y de acuerdo a su explicación, la contrataron bajo la modalidad de “Tiempo Completo” con el sueldo mínimo “Esto no representaba mucho dinero, pero era un trabajo, así que entré al local y una señora me capacitó, era amable y comenzó a enseñarme como debía hacer las cosas en la tienda.





Posteriormente, mencionó que tenía que cumplir con tareas adicionales como cobrar en la caja, revisar él, corre electrónico del negocio, manejar envíos de los paquetes comprando a través de internet y otras responsabilidades, la influencer, cuestionó si en verdad tenía que ocuparse del todo el trabajo extra, por lo que la encargada le respondió “Sí, los vendedores se ocupan de esto, se trata de lo que tú vas a hacer también”.

La influencer comentó “Si querían que hiciera estas cosas extra, realmente no era problema para mí, pero me iban a pagar el salario básico, que tendría que cobrar como mínimo dos dólares más por hora por hacer eso”, y aclaro la mujer, que eso no tenía problema por qué lo sabía hacer, pero, eso no fue todo cuando se enteró la chica de un impedimento y es que no tenía derecho a parar en ningún momento, “No, tendría descansos durante su jornada laboral”, y afirmó que los demás empleados tampoco tenían esa oportunidad y derecho.





La joven se retiró del negocio y se subió a su vehículo para regresar a casa y se cuestionó “Me dije a mí misma, prueba una semana más de trabajo”, después de varios minutos optó por renunciar.