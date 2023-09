Gallo corre con huaraches por la calle y el video se hace viral

Irapuato, Gto. En las redes sociales circula un video y en esta ocasión se trata de un gallo que se ha vuelto viral por correr con huaraches en la calle, día a día los videos en las plataformas sociales sobre los animales siguen llamando la atención de millones de internautas, esto por lo curioso y divertidas ocurrencias de estos protagonistas como los son, perros, gatos, chimpancés, conejos y aves.

Y en esta ocasión toco grabar la oportunidad de un gallo que se ha vuelto viral por correr con huaraches en plena calle, la grabación fue compartida en la red en TikTok por el usuario @ideatimes, se ve en el videoclip que una persona quizá el dueño de esta ave tuvo esta ocurrencia de ponerle este tipo de calzado para ver como se veía y aprovecho para grabar ese momento muy curioso en que el gallo va corriendo con sus pequeños huaraches puestos, el ave se ve que corría sin para hasta que tuvo un tropiezo por el mismo calzado.

@ideatimes 🐓#viral #foryou ♬ original sound - IdeaTime⭐Everywhere😎

Una vez publicado el video en TikTok, las imágenes no tardaron en hacerse virales y hasta el momento cuenta ya con más de 70 millones de reproducciones, 7 millones de “me, gusta” y miles de comentarios de todo tipo.

@ideatimes ♬ original sound - IdeaTime⭐Everywhere😎

Estos son algunos de los mensajes que escribieron los internautas en la red “Lista para el chicken maratón”, “Cuando te llegan los regalos de USA”, “No le pusieron su chamarra, se va a enfermar”, “Ese es mi gallo”, “Ese gallo ya no va a querer pelear, solo correr en maratones”, “Que cool y a la vez tierno, te amamos gallito”.

Aunque otros cibernautas comentaron que no les pareció que le hayan puesto ese tipo de calzado, ya que podría lastimar sus patas porque estas no están adaptadas para este tipo de artículo que utilizamos los humanos, “El gallo corrió por sentirse raro e incómodo con ese tipo de calzado, no porque se sintiera feliz” se posteó en uno de los mensajes de los usuarios de la red.