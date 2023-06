En la boda de su hija el papá le da un mensaje conmovedor al novio, la escena se ha vuelto viral

Una boda marca el inició de una relación matrimonial y es un momento especial para toda pareja de novios que deciden unir sus vidas, al igual que para los familiares que desean lo mejor para ellos, y en redes sociales se ha vuelto viral una escena donde el papá de la novia da un conmovedor mensaje el novio de su hija en la plena entrega en el altar, este video ha cautivado a millones de usuarios en TikTok.

➡️ Suscríbete a nuestra edición digital

La grabación actualmente cuenta con más de 29 millones de reproducciones y fue compartida por el usuario @ynneej050, quien muestra al papá de la novia haciendo entrega al contrayente a su hija y para ese momento le dirige las palabras al novio mirándolo fijamente a los ojos, mensaje que ha conmovido a millones estas son las palabras “Si un día alguna vez tiene un cambio de corazón, que ya no quieres a mi hija, por favor no la lastimes, solo tráela de vuelta a mí y devuélvemela”.

En ese momento se ve que el padre de la novia se le quiebra la voz y el novio, muy emocionado con lo que le dijo, comienza llorar a lo que él le responde “okay, no va a pasar” el papá concluye “vale, vale mi preciosa mi hija es tuya”.

@ynnej050 linya ni papa♥️💛 father's love💖💖💖💖 ccto:spongeliee Disclaimer: No copyright infringement intended. I do not own the video and music They belong to their rightful owners. ♬ original sound - Inday Karya💃🤣

El videoclip al hacerse público en esta red social, los internautas no dudaron en reaccionar con emotivos mensajes, estos son algunos: “Y, en cambio, mis papás dijeron “Salida la mercancía, no se aceptan devoluciones”, “Que se sentirá tener un papá así”, “Que lindas palabras de un verdadero papá”, “Como hubiera querido escuchar a mi papá así”, “Amo a ese papá”, “Cuando me case mi papá, no le dijo nada a mi esposo”, “El mío solo dijo que les vayan bien, en esta aventura”.