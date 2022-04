La “Mona” a sus 22 años conoce la playa por primera vez

Un logro más desbloqueado para la pareja de influencers más popular del momento la “Mona” y el “Geros”, este fin de semana visitaron la ciudad de Matamoros en donde lograron reunir miles de seguidores y parlotear en la playa muy a su estilo.

La “Mona”, cumplió otro sueño más a sus 22 años, conoció por primera vez la playa en sus redes sociales compartió con sus seguidores esta magnífica experiencia.

Delicada de salud

La gira de trabajo no paran gracias a la popularidad que los jóvenes han ganado gran popularidad en los últimos meses gracias al contenido que suben en redes sociales, tanto trabajo hizo que “Mona”, se sintiera un poco mal en su Instagram reportó síntomas de mal de orín, mensaje que sus seguidores atendieron a la brevedad y le hicieron llegar hasta su hotel agua de jamaica sin azúcar, un jugo y medicamento, detalle que la leonesa agradeció.

Doble Vía “El Geros” de ganar 700 a la semana a fabricar las botas para La Trakalosa de Monterrey

“Ay ca… en serio son una chin… sabían que andaba mal y en minutos ay no en serio que chin…”.

Decide ir a la playa

Después de unas horas de descanso la tik toker siguió con sus compromisos laborales y comentó que le habían prestado un carro para ir a dar un rol a la playa y ya se sentía mejor por lo que tomó carretera junto a “Geros”.

“Ahora sí a distraerme ya me hacía falta a ver si no me come un tiburón”, escribió en una historia a sus millones de seguidores.

Primera vez

Pero este paseo a la playa Bagdad, no fue uno más, la joven volvió a sorprender, al revelar que era la primera vez que conocía una playa en su vida.

Emocionada aseguró que todo lo iba a documentar pues era la primera vez que se animaba, ya que le tenía mucho miedo que la mordiera un cangrejo o que por no saber nadar las olas se la llevaran.

Con algunos problemas de señal a través de su Facebook transmitió un recorrido que realizó por la Playa Bagdad de Matamoros, en el carro que les prestaron para dar un rol por la playa de la frontera, junto conchitas, mencionó que la tierra se sentía muy bonita y que aunque no lo creyeran nunca había accedido a ir a una playa por los tiburones.

Una vez más mostró su lado más humano al decir que esperaba pronto llevar a sus papás y sus hermanos.

“La verdad me llevo una experiencia muy chin… de Matamoros, el hotel muy bonito y nos prestaron el carro para venir a la playa, neta que ha sido muy padre”.

Causan sensación

Esta experiencia la vivió junto a su inseparable “Geros”, que sin traer ropa apropiada se metió a la playa y se dejó revolcar por las olas mientras ella gritaba de emoción.

“Se mueven muy padres las olas, yo no conocía ninguna playa, es la primera vez, sí vienen se van a divertir, yo no venía por miedosa chicas que oso que saliera en las noticias Mona, se ahogó”.

Durante el recorrido la pareja leonesa fueron reconocidos, por bastante gente que no perdieron la oportunidad para saludarlos, grabar un video, sacarse fotos y hasta regalos recibieron en su paso cervezas y regalos como vasos y playeras, les entregaron.

Accedió a las fotos con toda la gente que se le acercó y prometió regresar para conocer más y comer a gusto con su familia.

En todo su visita a la playa no dejo de decir “que chingón”, el momento más emotivo fue cuando una niña lloró al verla le dijo que la veía mucho en tik tok y era su fiel seguidora.

La experiencia terminó como solo “Mona” y “Geros”, lo saben hacer con sus ocurrencias finalizó su paseo con un seno de fuera y pidió que no subieran ese accidente a redes.

Arrasan

Las sorpresas no pararon ahí para el evento que fueron contratados la pareja de tik tokers reunió a miles de personas que se congregaron para conocerlos y nuevamente la también Make Up, dijo “Ya voy para el evento y me mandan esta foto de las personitas y que siguen llegando más” y mostró una foto en el que se reportaron más de 10 mil personas.