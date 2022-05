Conoce la Historia del Fantasma del Convento de San Francisco de Asís en Irapuato [Video]

Irapuato, Gto.- En Irapuato hay dos conventos uno de frailes Franciscanos y el otro de religiosas de la sociedad de María Santísima, comunidad llamada de la Enseñanza, por que su objetivo principal era dedicarse a la instrucción de niña.

Un extensa parte del Convento de San Francisco de Asís fue demolido, pero se dejaron en pie el suntuoso templo y dos lotes anexos del monasterio, así como el templo de la Tercera Orden, templo ubicado en el basto atrio o cementerio, en cuyo recinto había, además 14 capillas dedicadas a la conmemoración de los pasos del Vía Crucis del Redentor.

Las capillas como se les llamaba comúnmente fueron derribadas permanecieron por largo tiempo, dando un aspecto deplorable al sitio, hasta que fue plantado un parque en la plaza que se formo y que hoy lleva el nombre de Jardín Principal.

A través de aquellas ruinas la gente seguía pasando entre la antigua calle de San Francisco hoy Juárez y la calle Real del Arco, hoy Ave Hidalgo.

Las horas crepusculares eran tétricas, ya no se olía el teñido de la campanita que reunía a los monjes en el refectorio, ya no acudía el peregrino o el mendigo para pernoctar en el recinto sagrado, ya no se presentaban los ronderos a recibir la bendición del guardián y en vano se buscaría grupos de hermanos del cordón, rezando el rosario en las capillitas que ya no existían, todas esas escenas habían desaparecido de las costumbres populares de la localidad.

Como el campanero de la torre del Convento correspondía el toque de ánimas que se daba en la iglesia parroquial, veíamos sombras que se movían en el ex-cementerio, la fantasía popular no tardó en agrandar las relaciones de los transeúntes por los sitios.

El muerto del convento ha aparecido y noche a noche mientras los asustadizos huían del lugar, los valientes se aproximaban a las ruinas y llevaban noticias, que referían a sus familiares y amigos.

Ahora era un fraile circunspecto que rezaba el rosario, ahora era un monje que leía en un libro a pesar de la oscuridad o bien un lego sin cabeza que iba y venia sin detenerse un momento, pero el personaje más interesante de la leyenda, era un fraile de habitó blanco y de estatura colosal que sería catalogado como -seria un demonio- sería a caso un fraile menor de la orden, que revestido de mordaza saldría de su sepulcro anónimo, nadie lo sabia, el hecho era que, al decir de cuantos veían era real y verdaderamente muy alto.

Vecinos caracterizaron y afirmaron haberlo visto unas veces recargado en un muro, otras ocasiones paseándose por el lugar, como si inspeccionara los cimientos de las capillitas, otras veces pasaba de prisa y desaparecía.

Aunque esta leyenda cuanta que este misterioso fantasma era un hombre, hay personas que a través de tiempo afirmar, seguir viendo gente extraña dentro de estos templos e inclusive feligreses han observado ver frailes que suben al área del campanario por las noche o los ven que andan por los pasillos del templo y ven que se meten a las capillas y cuando van en busca de ellos estos desaparecen misteriosamente, otra de las áreas donde han visto personas es donde se encuentra el órgano de viento que es la planta alta del templo pero nunca las vieron subir o bajar ya que esta puerta la tiene que abrir unicamente el sacristán con autorización de los padres franciscanos.