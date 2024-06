Yahir Moisés Juárez, el salmantino que apunta a lo grande en Club León

Con la latente posibilidad de llegar a jugar en Primera División, así es como se mantiene dentro del Club León el jugador salmantino Yahir Moisés Juárez Acosta, quien desde hace dos torneos registra actividad con el equipo Sub 23 de la Liga MX, escuadra con la cual se mantendrá para el Torneo Apertura 2024.

Yahir Juárez forma parte del Club León desde hace poco más de siete años y ahí juega como defensa lateral e inició su formación con los Esmeraldas dentro de la categoría Sub 13, donde marcó tres goles. Posteriormente pasó al equipo Sub 15, ahí registró ocho anotaciones, posteriormente en Sub 17 hizo 12 anotaciones, mientras que dentro de la Sub 18 marcó cuatro goles, en tanto que en Sub 20 marcó un gol y hace dos torneos, en Sub 23, también registró un gol.

Desde la categoría Sub 13 el jugador salmantino ha sido canterano del Club León.

Así también ha sido parte de la primera generación de jugadores juveniles del Club León en calificar a una liguilla de la Liga MX dentro de la categoría Sub 17, donde además fue capitán del equipo.

➡️ Salmantino anota gol olímpico en triunfo del equipo León Sub 20

De igual manera fue campeón con el equipo León Sub 15 de la tercera edición del Torneo Internacional “Copa Celta” 2019.

En su más reciente participación con el Club León registró actividad dentro de la categoría Sub 23, donde jugó seis partidos, acumuló 184 minutos y dio cinco asistencias de gol.

Como canterano del Club León ha marcado 29 anotaciones el futbolista salmantino, Yahir Juárez.

“Ha sido un semestre complicado para mí, afortunadamente tuve buena efectividad, este semestre es importante, se dieron muchas bajas e incluso de directores técnicos, afortunadamente sigo dentro del club siendo parte de la Sub 23”.

Agregó que el sueño y las posibilidades de jugar en primera división siguen existiendo y refirió que esto es para los pacientes y por eso está trabajando para eso.

A lo largo de siete años ha forjado su trayectoria deportiva como canterano del Club León.

“Soy afortunado por todo este tiempo dentro del Club León, esto genera más compromiso y el deseo de jugar en Primera División”.

De igual manera, dijo encontrarse comprometido en seguir dando todo con el Club León disfrutar el día a día, siendo muy proactivo.

Por lo pronto, el jugador salmantino, desde el tres de junio, inició pretemporada con el equipo Sub 23 de cara al Torneo Apertura 2024.

En su momento tuvo la oportunidad de viajar a Dallas con Selección Nacional Mexicana Mayor.

El defensor salmantino en más de una ocasión ha alineado en partidos amistosos del primer equipo del Club León, además de recibir convocatoria a partidos oficiales de la Liga MX e incluso de la Leagues Cup.

➡️ Suscríbete a nuestra edición digital

Así también, en su momento tuvo la oportunidad de viajar a Dallas con Selección Nacional de México Mayor junto con otros 13 jugadores más categoría Sub 18 de la Liga MX para completar los entrenamientos del combinado tricolor de cara a lo que fue la Final Four de la Concacaf.

A lo largo de su trayectoria deportiva dentro del Club León, Yahir Juárez ha tenido altas y bajas, sin embargo, ha prevalecido en su mente la ilusión de jugar en Primera División, espera seguir respondiendo y alcanzar el objetivo.