Salmantino anota gol olímpico en triunfo del equipo León Sub 20

El futbolista guanajuatense oriundo de Salamanca, Yair Moisés Juárez Acosta, regresa por la puerta grande a la titularidad del equipo León Sub 20 con gol olímpico en triunfo de tres goles a uno ante FC Juárez.

El cotejo relativo a la jornada 13 del Torneo Apertura 2022 se desarrolló en la cancha de pasto sintético de las instalaciones La Esmeralda del Club León.

El jugador salmantino canterano del Club León ha marcado 28 anotaciones en Club León.

La vistosa y primera anotación del jugador salmantino en la categoría Sub 20 quedó registrada al minuto 66 y con la cual puso el marcador dos goles por cero, previo a ello, José Salazar al 46 inauguró el marcador,

Deportes Salmantina lista para Copa del Mundo Sub 17 Femenil de la India 2022

El equipo FC Juárez acorta distancia en el marcador al minuto 71 con anotación de José García, sin embargo, un minuto después el equipo León cierra la cuenta con su tercera anotación cortesía de Héctor Uribe.

En relación al triunfo obtenido, el jugador salmantino comenta, “nos viene muy bien después de tres derrotas, es un respiro que nos permite tomar confianza y prueba de que se puede salir de esta, nada más hay que estar apuntando hacia la cima, a superarse todos los días superar, queremos seguir por este buen camino y superar las liguillas pasadas, ojalá sea una buena racha de victorias y llegar muy fuertes a la liguilla, estoy seguro que vamos a estar ahí”.

Al hablar de su primer gol con el equipo Sub 20 señaló que nunca le pegó pensando en anotar gol olímpico, jamás creyó pudiera ser así y se dio.

Con respecto a la participación que ha estado registrando con el equipo a lo largo del Apertura 2022 comenta, “al principio no me estaba tocando jugar, me empezaban a dar poquitos minutos, pero esto es un proceso, hay que tomarlo lo más bien posible, así es el futbol, de repente estás y de repente no, hay altas y bajas, seguir aprendiendo y trabajando es lo que está dando ahorita, gracias a Dios se da la oportunidad de iniciar otra vez de titular y marcar este gol, entonces a seguir por este camino y sumando en conjunto (sic)”.

No ha dejado de aprender y trabajar en las diversas categorías del Club León.

Jair Juárez está registrado como defensa lateral en León Sub 20 y forma parte de las Fuerzas Básicas de la Fiera desde el Torneo Invierno 2016, competencia a partir de la cual comenzó a jugar en categoría Sub 13.

A lo largo de su estancia con el Club León ha registrado 28 anotaciones, dos de ellos en liguilla e incluso fue capitán del equipo Sub 17.

Su mayor cuota de goles registrada dentro de un torneo se dio en Clausura 2021 donde marco cuatro anotaciones, en aquel entonces con el equipo Sub 17 del Club León.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Así también en el Torneo Guardianes 2021 de la Liga MX formó parte del primer equipo del Club León, sin que aún debute en Primera División.

De igual manera, el año pasado recibió invitación para viajar a Dallas con Selección Nacional de México Mayor junto con otros 13 jugadores más categoría Sub 18 de la Liga MX para completar los entrenamientos del combinado tricolor de cara a lo que fue la Final Four.