Victoria Bravo, talento salmantino en Basquetbol

“El basquetbol me ha dado mucho, gracias a Dios me ha abierto muchas oportunidades y becas, actualmente me encuentro becada al 100% por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), esto me llena de orgullo y alegría porque es una de mis metas y sueños realizados, jugar basquetbol a nivel universitario”, señala Victoria Guadalupe Bravo Vázquez, talento salmantino.





Con el regreso a la “Nueva Normalidad” bajo el semáforo estatal de riesgo Covid – 19 para la reactivación de los diversos sectores de la sociedad, Vicky Bravo ha podido realizar prácticas de baloncesto en espacios públicos abiertos controlados (unidades deportivas), sin aún poder regresar a clases presenciales.

El Dato...

A finales del año pasado subcampeona del CIBABAJ femenil.

Al hablar sobre su experiencia como basquetbolista estudiantil señala, “escogí la UAdeC por la buena oferta que tengo por parte de esta gran institución académica, me pagan todo, residencia, comidas y traslados, me ha ido muy bien; estoy estudiando el quinto semestre de la carrera en ingeniería industrial y sistemas, debido a la pandemia tenemos clases en línea, es un poco difícil porque hay más distractores, me piden no repruebe materias y promedio de ocho, me encuentro enfocada en lo que debo de hacer”.









A ello agregó, “en línea también realizamos entrenamientos de coordinación, fuerza, bote, defensa y aparte tenemos una rutina para hacer ejercicios con pesas en casa”.

En torno al cambio de residencia –Saltillo- por motivo de estudio señala, “para cumplir el sueño uno debe ser más responsable, en mi caso me fui a vivir para allá sin ningún familiar, la mentalidad cambia mucho, uno debe cuidarse, cocinar, lavar, entre otras cosas, todo ello me ha ayudado a madurar, tengo tres años allá, ha sido una experiencia bonita, convivo mucho con mis compañeras de basquetbol, me la vivo entrenando, es una gran familia, somos siete foráneas y vivimos en la misma casa, además familiares y compañeras de saltillo desde un inicio nos han hecho sentir seguras y en casa”.









Con respecto a lo deportivo señala, “en tres años he cambiado mucho físicamente, me siento fuerte y con mayor rendimiento físico, nos ha ido muy bien en el equipo, aunque nos hace falta, siempre hacemos competencia (zic)”.

El equipo de baloncesto femenil de la UAdeC regularmente participa en la Liga de la Comisión Nacional del Deporte (CONDE) y de la ABE.









Al respecto comenta, “el objetivo es subir primera división en ABE, ahí se encuentran equipos muy fuertes; como Universidad Autónoma de Nuevo León y Tecnológico de Monterrey. En CONDE también se participa y se juega por etapas hasta llegar a la Universiada Nacional, estamos trabajando en eso para subir nuestro nivel”.

A ello agrega, “debido a la pandemia no se ha podido participar en estos torneos, todo se encuentra suspendido, no se ha hecho nada; en lo más reciente somos primer lugar de la conferencia norte donde enfrentamos a equipos de jerarquía como la Ibero de Torreón (zic)”.









Con la UAdeC ha sido cuarto lugar en nacional ABE, liga en la cual ya consiguió un ascenso a primera división con la Universidad de León (UDL), sin embargo, por cuestiones económicas de esta escuela no les pudieron apoyar. Así también ha participado en la Liga de la Comisión Nacional Deportiva de Instituciones Privadas (CONADEIP).

Hace cuatro años, jugó una temporada dentro de la Liga Mexicana de Basquetbol Profesional Femenil en el equipo Mieleras de Guanajuato, ahí obtuvo el subcampeonato y enfrentó a la preselección de México Sub 17 que se preparaba para el mundial.

En su momento convocada por la Asociación Deportiva de Basquetbol (ADEMEBA) a concentración con el pre selectivo nacional Sub – 19, misma que no terminó por lesión en el tobillo.

Desde los once años de edad práctica el deporte ráfaga, ha sido seleccionada de Salamanca, desde los doce años en categorías como pasarela juvenil, menor juvenil y mayor, ha participado en proceso de Olimpiada a nivel regional y estatal, “siempre entre los primeros lugares, juego como tres o cuatro (poste); inicié en este deporte por mi papá Benjamín Bravo –el cepi- nos empezó a entrenar a mí y a mi hermana, después abrió una escuelita de basquetbol, desde ese entonces me encanta este deporte (zic)”.









En el 2015 seleccionada de Guanajuato en Olimpiada Nacional, además de representar al estado en el nacional Sub 17 organizado por ADEMEBA en Veracruz.

Con selección de Guanajuato categoría libre se coronó campeón en el torneo de San Marcos Aguascalientes 2015 y 2016.

Enfatiza, “el basquetbol me ha dado mucho y me ha abierto muchas oportunidades y becas, en la secundaria con el Tec. de Monterrey, campus Irapuato, por diversas cuestiones no pude ir; después en Lasalle Bajío en el equipo representativo mayor del campus León, le siguió la Universidad de León, después me llegan varias invitaciones de Querétaro, Puebla, Veracruz y Coahuila, finalmente me decidí por esta última”.

Para terminar señala, “a todos los que están entrenando cualquier deporte primero que nada invitarlos a que se enfoquen a su escuela y también echen muchas ganas al deporte que practican, nunca se den por vencidos, ahorita estoy logrando una de mis metas y sueños que es estar jugando basquetbol a nivel universitario”.