“Soy afortunado de portar camisa del campeón León”: Yahir Juárez

Luego de recibir su primera convocatoria al equipo estelar el Club León, el jovencito guanajuatense, de origen salmantino, Moisés Yahir Juárez Acosta, asegura estar viviendo un sueño hecho realidad.

Realizó su primer viaje con el equipo estelar para juego de primera división.

Yahir Juárez, de 17 años de edad, por primera vez fue convocado aún partido de Primera División bajo el mando del director técnico Ignacio “Nacho” Ambriz, quien a finales del año pasado entregó la octava estrella a los esmeraldas.

El jugador salmantino canterano del Club León fue convocado para el juego de la jornada 7 del Torneo Guard1anes 2021 (Clausura) donde los esmeraldas por la mínima diferencia se imponen en calidad de visitantes a los Pumas.

Sobre su primera convocatoria a un partido oficial de primera división profesional, el jovencito salmantino comenta que “no hay palabras, todo esto que estoy viviendo es un sueño hecho realidad, soy afortunado de estar viviendo todo esto y sobre todo portar la camisa del campeón”.

El fin de semana estuvo en la banca del primer equipo del Club León.

A ello agrega, “ahora queda echarle muchas ganas para poder avanzar y mejorar día con día (sic)”.

El jovencito salmantino para el presente certamen se encuentra registrado en el equipo Sub-17 del Club León, sin embargo, a petición de Ignacio “Nacho” Ambriz, entrena con el primer equipo e incluso en su pasado reciente también fue convocado para un juego amistoso celebrado en Estados Unidos contra las Chivas, sin embargo la falta de visa le impidió viajar con el equipo estelar.

A pesar de lo anterior mantuvo la motivación y el ánimo en aras de recibir una nueva oportunidad, misma que ha llegado con su primera convocatoria, en esta ocasión aun partido oficial del máximo circuito del futbol mexicano.

Ha sido la constancia, el trabajo duro y estar apuntando al primer equipo, lo que está permitiendo sea convocado; así como las oportunidades que el Club ha venido abriendo a su cantera.

Yahir Juárez, desde su incorporación a Fuerzas Básicas destaca por sus 21 anotaciones con el número 259 en su dorsal: tres en sub 13, ocho en Sub 15 y diez en Sub 17; además ha disputado octavos, cuartos y semifinal en Torneo Sub 13 Invierno 2016, octavos de final en Torneo Sub 13 Verano 2016, octavos de final en Torneo Sub 13 Verano 2016, semifinal en Torneo Sub 15 Apertura 2018, semifinal en Torneo Sub 15 Clausura 2019, cuartos de final Torneo Sub 17 Apertura 2019, siendo así parte de la primera generación de jugadores juveniles del Club León en calificar a una liguilla dentro de esta última categoría.

Así también, ha sido campeón con el equipo León Sub 15 de la tercera edición del torneo internacional “Copa Celta” 2019.