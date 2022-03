Se retira Donovan Carrillo del Mundial de Patinaje en Francia

Donovan Carrillo se vio obligado a tener que retirarse del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico en Montpellier, Francia, toda vez que los patines que le llegaron al cuarto para la hora no resultaron ser los de competencia.

El radicado en tierras leonesas tenía la segunda orden de partida del grupo uno después del húngaro Aleksandr Vlasenko, sin embargo, de último momento la Unión Internacional de Patinaje (ISU) hizo la actualización donde Carrillo Suazo apareció como “retiro por cuestiones personales”, dando entonces paso al israelí Mark Gorodnitsky.

Deportes ¡Llegaron! Donovan Carrillo ya tiene sus patines para el Mundial

Cabe recordar que en los días previos, el olímpico en Beijing 2022 manifestó en redes sociales su preocupación, ya que la maleta donde había documentado sus patines y otras herramientas de trabajo se encontraba extraviada, pese a esto, él y su entrenador “Goyo” Núñez se mantuvieron entrenando fuera de la pista.

El miércoles por la tarde el Comité Olímpico Mexicano (COM) publicó que las botas de Donovan por fin habían llegado, pero no se especificó que estas eran unas de repuesto y no las que suele usar en eventos oficiales.

Carrillo tuvo la chance de realizar un entrenamiento con estos patines, el problema es que no se adaptó del todo y arriesgarse a una lesión no era opción. Hay que destacar que el proceso de amoldamiento a unas botas y cuchillas nuevas lleva su tiempo, de lo contrario el patinador corre el serio riesgo de lastimarse y más si se trata de una competencia de alto nivel como el Mundial de la especialidad.

De esta manera, el originario de Zapopan, Jalisco, se quedó con las ganas de afrontar su cuarta justa mundialista, luego de sus participaciones en Milán 2018, Saitama 2019 y Estocolmo 2021. El regreso de Donovan generó gran expectativa tras lo realizado hace pocas semanas en los Juegos Olímpicos Invernales, donde se convirtió en el primer latino en clasificarse al programa libre, consiguiendo a la postre un meritorio vigésimo segundo puesto al concluir con 218.13 puntos, mejorando así todos sus registros.

Ahora, la incógnita con el patinador de 22 años es saber que pasará con la beca que le otorga la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y la cual es de 30 mil pesos. Su resultado en el Campeonato Mundial iba a ser fundamental para mantenerla o incluso para ser ajustada.