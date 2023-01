Salmantino representará a México en Mundial de Ciclismo de Montaña 2023

Después de nueve años de haber corrido su último mundial en modalidad de Down Hill (ciclismo en descenso de montaña -DH-), el corredor salmantino, Beto Jáquez, volverá a representar a México dentro de un mundial UCI, será en Argentina 2023.

A lo largo de 40 años de trayectoria deportiva ha representado a México en 14 mundiales, siete en Bicicross y siete en Down Hill.

Al respecto comenta, “no hemos dejado de entrenar, me estoy preparando para arrancar actividad en este mes de enero, toda la intención del 2023 es el mundial Master de Down Hill con sede el país de Argentina, le vamos a echar muchas ganas para traer una presea y poner en alto a México”.

También reconoció, “ganar una medalla de oro dentro de un mundial es una deuda pendiente que tengo, es algo que cualquier deportista busca para su país, no son fáciles, cada vez hay más y mejores ciclistas, más tecnología en todo el equipo que usamos para competir, uniformes, protección y bicicletas, van subiendo las velocidades y las pistas son cada vez más difíciles”.

La medalla de oro en campeonato mundial de su disciplina un pendiente en la trayectoria deportiva de Beto Jáquez.

Único mexicano en ganar medalla de plata en mundial

A lo largo de 40 años de trayectoria deportiva, Beto Jáquez, ha representado a México en 14 mundiales, siete en Bicicross y siete en Down Hill, siendo actualmente el único mexicano que ha logrado ganar una medalla de plata en la máxima justa deportiva de Bicicross, Francia 1990.

Ese segundo lugar es lo máximo que ha conseguido México dentro del Bicicross, hoy en día llamado BMX de pista, hasta ahora nadie ha llegado a tener una mejor presea que la obtenida por él, por ahí ha habido un cuarto lugar de Roy Carrillo (moreliano) y un quinto lugar de los hermanos Yrizar, “después de ahí los muchachos no han podido subir al podio, ni siquiera la gente nueva de Bicicross ha llegado a los cuartos de final, ha bajado esa continuidad de preparación física; nosotros en el Down Hill y Enduro le hemos apretado y sobresalido, el Bicicross se ha quedado con poco”.

Hace poco Realizaron entrega de reconocimientos en Aguascalientes, “ahí fui reconocido por mantener vigente ese resultado, se conminó a los chavos a tumbar este record que aún poseo, esto me llena de orgullo y espero alguien lo logre”.

Al hablar sobre el Down Hill señala, “en mundiales de esta modalidad he estado a escasos segundos de subir al podio en Brasil 2010, no quito el dedo del renglón y tengo que volver a subir”, acotó Beto Jáquez.

“Representar a México a nivel mundial es una gran responsabilidad y compromiso”, Beto Jáquez.

Gran responsabilidad y compromiso representar a México

Beto Jaquez, ha sido mundialista de Bicicross en Chile 1988 (cuartos de final), Australia 1989 (semifinales), Francia 1990 (segundo lugar, subcampeón), Noruega 1991 (cuarto lugar), Holanda 1992 (cuarto lugar), Brasil 1993 (semifinales) y Canadá 1997 (séptimo lugar).

Mientras tanto en Down Hill mundialista en Vancouver Canadá 2001 (lugar 67 Elite), Bromont Canadá 2003 (noveno lugar Master), Kamploops Canadá 2005 (décimo lugar Master), Para loop Francia 2007 (32avo lugar Master), Balneario Camborio Brasil 2012 (cuarto lugar Master) y Hafjell Noruega 2014 (noveno Master).

Enfatizó, “portar el jersey de México dentro de un mundial es una gran responsabilidad y compromiso, me estoy preparando para hacer el mejor papel que se pueda y buscar el podio con el águila en el pecho”.

Reiteró, “la medalla de oro ha estado cercana, lo más bonito es subir a lo más alto del podio y toquen el himno, se pone la piel chinita, es una gran sensación y satisfacción que se vive, afortunadamente me ha tocado subir al podio y traer esa medalla a mi país, con mi familia y gente de salamanca, los seguidores siempre importantes con sus porras y mensajes de apoyo a pesar que año con año uno va creciendo e implica más”.

En 2014 corrió su último mundial en Hafjell Noruega, ahora volverá a correr máxima justa deportiva mundial.

Subrayó “soy de los que no se rajan, trato de ser un ejemplo para todos mis compañeros de equipo a pesar que ahora no soy de los más rápidos y veloces, sin embargo, doy tiempos muy cercanos a los chavos, eso se logra con constancia y mucho profesionalismo”.

Desde hace 40 años el ciclismo es parte de su vida

Así también celebró, “el ciclismo es parte de mi vida, son 40 años de trayectoria, se ha vuelto una forma de vida, me levanto todos los días pensando en eso, en la actualidad los mensajes instantáneos de aliento mantienen a uno con buen ánimo, además de haber crecido el apoyo de las empresas, eso permite que la solvencia económica no sea tan pesada para uno y más andando en tantas carreras, ha sido muy importante balancear el tema del trabajo, familia, deporte y economía”.

Beto Jáquez actualmente tiene 57 años de edad, empezó a practicar el ciclismo a los catorce años de edad en una pequeña pista ubicada en aquel entonces aún costado del estacionamiento del Hospital Regional de Pemex, “iba y venía en bicicleta todos los días a la secundaria ETI 96, todo el día andaba en la bici, salió una pequeña donde comencé a practicar, posteriormente tuve mi primera carrera de Bicicross en Valle de Santiago”.

Además de ser medallista mundialista, Beto Jáquez, se ha colgado preseas en campeonatos Panamericanos, Latinoamericanos, así como en seriales nacionales de Down Hill, Enduro y Gravel.

Para este año 2023 a nivel internacional representará a México en Mundial Master de Argentina y en campeonato Panamericano de Coscú, Perú, ambos en Down Hill.