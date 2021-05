Salmantino en la final de la Liga de Expansión con Tepatitlán FC

El jovencito salmantino José Rafael Ramírez Robles se encuentra en la final del Torneo Clausura 2021 de la Liga de Expansión o Desarrollo (antes liga de ascenso) del futbol mexicano con el equipo Tepatitlán FC, club en el cual se encuentra a préstamo a partir del presente certamen.

José Rafael Ramírez Robles, de 19 años de edad, juega como defensa y debutó en la Liga de Expansión dentro de la jornada nueve donde el equipo Tepatitlán FC con marcador de un gol a cero derrota al Correcaminos de la UAT.

El jovencito salmantino se encuentra en la final de la Liga de Desarrollo.

A lo largo de este semestre, el jovencito salmantino además de entrenar con el primer equipo ha tenido participación con el equipo Tepatitlán de Tercera División donde marcó un gol en la jornada 28.

En aquella ocasión se alzaron con triunfo de cuatro goles a tres ante Mulos del Club Deportivo Oro, empatando momentáneamente el partido uno a uno al minuto 28.

Dentro de la segunda vuelta de la tercera división ha tenido intensa actividad al tener acumulados 1242 minutos de juego en 14 partidos que ha alineado.

El jugador salmantino llegó al equipo Tepatitlán FC proveniente del Club Necaxa, donde fue titular indiscutible en la defensa del equipo Sub 20 del Necaxa e incluso en varias ocasiones por indicación del entrenador Alfonso Sosa subió a entrenar con el primer equipo, jugó en partidos de preparación y fue convocado a partidos oficiales.

José Rafael Ramírez inició como jugador profesional en la temporada 2017 – 2018 de Tercera División con el equipo Atlético Leones donde a lo largo de la primera vuelta acumuló 1238 minutos en 16 partidos que alineó, además de anotar un gol y dejar en aquella ocasión al equipo en liderato de su zona.

A partir del 2018 fue incorporado a Fuerzas Básicas del Club Necaxa participando en Sub 15, Sub 17 y Sub 20. Marcó un gol en Sub 15 y dos en Sub 17.

Luego de encontrarse tres años en Fuerzas Básicas del Club Necaxa, el jovencito salmantino llegó a préstamo al equipo Tepatitlán de Liga de Expansión, acumulando minutos y en varias ocasiones convocado a juegos oficiales.

Ahora, el espigado jugador salmantino, registrado en el primer equipo, vive su primera final como jugador profesional, siendo parte importante del Club al ser uno de las promesas jóvenes que han generado competencia al interior del plantel, siendo su principal característica el juego aéreo, golpeo de balón y fortaleza física.

El juego de ida se disputa en el estadio Gregorio Tepa Gómez y la vuelta el fin de semana en el estadio Morelos.