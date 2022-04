Salmantina lista para debutar en Liga Nacional de Basquetbol Profesional

De cara al arranque de la histórica primera temporada de la Liga Sisnova LNBP Femenil, la jovencita guanajuatense de origen salmantino, Mía Delgado Rodríguez considerada en el deporte ráfaga nieta del legendario Arturo “Mano” Santa Guerrero, se encuentra lista para debutar con el equipo Libertadoras de Querétaro.

Hace dos meses, la jovencita salmantina de 17 años de edad fue firmada y registrada por el Club Libertadoras de Querétaro de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) Femenil, esto no le ha impedido continuar con sus estudios de preparatoria en la Escuela de Nivel Media Superior de Salamanca.

Cuando el tiempo se lo permite apoya en los entrenamientos del equipo Black Lions Kids Salamanca Basquetbol.

En ese sentido reconoce que ha sido pesado, sin embargo, su gusto y pasión por este deporte le ha permitido adaptarse y encontrar el balance.

A unas horas de arrancar participación dentro de la histórica primera temporada de la Liga Sisnova LNBP Femenil, la basquetbolista salmantina se encuentra motivada y con el compromiso de responder sobre la duela a la confianza depositada en ella.

Mía Delgado, es la primera basquetbolista guanajuatense en llegar a la Liga Sisnova LNBP Femenil, y hasta hace unos días las más pequeña de edad en ser registrada.

Arturo “Mano” Santa Guerrero, la considera su nieta por las agallas con las que se ha venido manejando.

La jovencita salmantina, hace unos meses acudió a unos “Try Outs” realizados por el Club Libertadores de Querétaro Femenil, acudieron 23 jugadoras, sobresaliendo por sus aptitudes técnicas, tácticas y físicas, con una actitud y mentalidad de por encima de cualquier dificultad.

Al respecto comenta, “me siento muy contenta, emocionada y muy agradecida con Dios y mi familia por el apoyo, es un paso grande en mi vida como deportista, estoy trabajando y luchado por mis objetivos, con los pies firmes sobre la tierra, como me lo han inculcado y detrás de nadie”.

Con respecto a la experiencia de encontrarse formando parte de un Club de Basquetbol Profesional comenta, “es un sueño hecho realidad, cuando viene a los Try Outs, la idea era solo aprender a como mostrar mis talentos y calarme con las jugadoras para ver mi nivel, gracias a Dios me aceptaron, no me imaginaba quedar siendo sincera, porque es otro nivel, otro tipo de fuerza que a tus 17 años es muy distinto (zic)”.

Sobre la duela, Mía Delgado juega como número dos o Ala y previo al arranque de la histórica primera temporada ha estado concentrada con el equipo, realizando res sesiones de entrenamiento al día.

En el vestidor del gimnasio Arteaga, casa del equipo Libertadoras de Querétaro, ya se puede apreciar su loker vestidor deportivo con su nombre y portando el uniforme del equipo.

Además, en redes sociales se encuentra siendo elogiada y reconocida por páginas deportivas de basquetbol de otros países, quienes la comienzan a considerar talento latino.

De igual manera, ha sido elogiada por el legendario basquetbolista mexicano, Arturo “Mano” Santa Guerrero, a considera su nieta por las agallas con las que se ha venido manejando, “satisfacción enorme querida Mía, adelante mí nieta!!!!”.

A unas horas de arrancar la participación del equipo, Mia Delgado entrena al cien bajo las órdenes de la Coach, Sonia Ortega.

Para terminar comenta, “me siento arropada por mis compañeras, quiero dar el cien en cada partido donde tenga oportunidad de jugar y sumar para el equipo; estoy muy emocionada por compartir cancha con grandes jugadoras, estoy aprendiendo mucho de ellas al igual que de mi Coach…, emocionada por ver a los fans del equipo y entradas en apoyo al Club”.

La basquetbolista salmantina ha sido arropada por sus compañeras de la LNBP.