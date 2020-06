Salamanca atestiguó partido entre México y Corea del Sur

A casi 48 años del partido internacional celebrado en Salamanca entre la Selección Nacional Mexicana Femenil de Voleibol y la Selección de la República de Corea del Sur, Enedino Chavira Zertuche, en ese tiempo, Presidente de la Asociación Estatal de Voleibol, nos comparte su experiencia y vivencia sobre aquel momento que ha quedado grabado en la historia de la vida deportiva, social y cultural de este municipio.

Sol de Salamanca da a conocer evento internacional





Nos remontamos al año de 1972, el día 11 de noviembre, el diario Tribuna emitía una noticia deportiva donde daba a conocer los preparativos para la realización de un encuentro internacional de Voleibol, entre las selecciones nada más ni nada menos que, la República de Corea del Sur, contra la selección de México, la fecha para el día 28 de Noviembre, el lugar, las canchas de Voleibol del Club Recreativo Sección 24; como promotor y organizador, Enedino Chavira Zertuche, en ese tiempo, Presidente de la Asociación Estatal de Voleibol.

Por su parte este diario, el Sol de Salamanca el día 15 de noviembre, daba cuenta de la confirmación del evento programado para iniciar desde las 6 de la tarde del día 28 de Noviembre, iniciando con un juego preliminar entre el equipo de Celaya sub campeón Estatal y Salamanca tercer lugar.

Enedino Chavira promotor y organizador del evento internacional

El juego entre Corea -tercer lugar en los Juegos Olímpicos de Múnich, Alemania- y México, fue de preparación para ambas selecciones de cara al campeonato Mundial de 1974, con sede Cd. de México, D.F.

En aquel entonces nuestro reportero se daba el lujo de pronosticar una buena oportunidad para presenciar un encuentro, en el que en verdad solamente habría una vez para asistir, ya que sería muy difícil que Salamanca volviera a ser sede de una confrontación a nivel internacional de Voleibol, lo cual ha resultado cierto hasta el momento.





Enedino Chavira promotor y organizador del evento





En cuanto a que motivo la intención de promover este evento en Salamanca, Enedino Chavira recuerda, “bueno fundamentalmente, el deseo de que la juventud de mis tiempos pudiera presenciar un encuentro de calidad Internacional que le permitiera un disfrute así como un aprendizaje, de este bello deporte, que empezamos a promover desde 1956, pues el Volibol solo existía a nivel escolar. Y la oportunidad que nos presentó el presidente de la Federación Mexicana de Voleibol el Lic. Rubén Acosta, para tener esa opción tan importante. Misma que junto con la directiva Estatal tomamos con gran entusiasmo”.

Con respecto a que apoyo proporcionaron los gobiernos del Estado y Municipio señala, “ningún apoyo se recibió de estas autoridades, el apoyo que obtuve fue de la Secc. 24 del STPRM y su club Recreativo, primero con las canchas, y el material para construir las pequeñas e improvisadas graderías que rodearon una de las canchas del Recreativo, segundo, el uso de las instalaciones el Restaurant Rolling Stone y la Pantera Rosa donde se llevó a cabo la cena de despedida y un pequeño festival folclórico, tercero, el apoyo con un Autobús para el transporte de las jugadoras, de México D.F. a Salamanca y regreso. Así mismo el apoyo del Diario “Tribuna” y el Diario el Sol de Salamanca fue determinante para la difusión del evento”.

En cuanto a los lineamientos con los cuales se pactó el juego comentó, “el partido se jugó con base al Reglamento de Juego Internacional de Voleibol, la delegación asistió con Árbitros Internacionales convocados para toda la gira. Y representantes federativos de ambas Naciones, que fueron los encargados de los actos protocolarios”.





Se desarrolla partido entre México y Corea del Sur





El día del partido hubo una objeción técnica en cuanto a la cancha por parte de los directivos coreanos, sin embargo, el juego terminó por llevarse a acabo, “no huno ningún problema que representara algún peligro, lo que si fue un problema técnico, de reglamento lo represento la cancha que aunque estaba bien lisita y pintada de color naranja color oficial de las canchas internacionales, los directivos Coreanos objetaron las canchas que eran de cemento y se podían lastimar las jugadoras acostumbradas a jugar en cancha de duela y la iluminación deficiente, a lo que los Federativos de México y yo recurrimos a la práctica diplomática para convencerlos de que era un encuentro amistoso, y tomamos como base que algunas jugadoras eran trabajadoras de la empresa Petrolera Corea Oíl Corporation que patrocinaba al equipo coreano, esto nos permitió argumentar que nosotros también éramos trabajadores petroleros y que su actuación daría más promoción al Voleibol entre los trabajadores. Logrando así que se llevara a cabo el partido (zic)”.

Todo esto ocurrió a su arribo a las instalaciones del recreativo las jugadoras descansaron en una área empastada y disfrutaron de una ensalada de frutas en lo que llegaba la hora de comer, mientras los directivos inspeccionaban las instalaciones con el resultado antes mencionado.

La delegación Coreana estuvo conformada por Knon Byong, Jefe de la Delegación; Park Sang Wonm, Entrenador. Las jugadoras: Kang Mi Hwa, Choy Dok kyong, kim Yoon Suk, kim Hye Kiong, No Chang Hui, Son Tai Seon, Yi Sook Sook Huj, Yoo Jeog Hye, ham Ok Soock, Pyo keum Jin, Yi chun Hui, está ultima a la más alta con 1.78 m. de estatura.

Por su parte la delegación mexicana integrada por Stanislaw Poburka, Jefe de Delegación; Fany Ruiz Logero, Blanca García (Capitana), Nayarit, 24 años 1.84 m.; Ma. Eugenia Azuad, DF. 20 años 1.20 m.; Irene Briseño, Jalisco 18 años 1.69 m.; Irene Pereslette, Jalisco 24 años 1.78 m.; Lourdes de la Cueva DF 20 años 1.71 m.; Ma. Del Carmen Rodríguez, Coahuila 19 años 1.69 m.; Blanca Sotomayor, Jalisco 15 años 1.68 m.; Alicia Cárdenas, Tamaulipas 29 años 1.68 m.; Gloria Casales, DF 26 años 1.64 m.; Claudia Alemán DF 18 años 1.71 m.

En cuanto al color del partido recordó, “fue de locura, algo nunca visto, imagine, una cancha pintada de naranja el área de juego o sea las dos áreas de 9 x 9, el área de 2 Mts. de colchón alrededor de la cancha pintadas de rojo, Red oficial con antenas, un bonito Alumbrado que resaltaba la pintura de la cancha, banco para los árbitros, (que aun anda por las canchas municipales), y desde luego lo que impacto de sobremanera, el acto protocolario, ambos equipos uniformados y formados en su respectiva cancha que con mucho respeto escucharon los himnos de sus respectivos países, de lo cual dieron cuenta los diarios locales, pero la mayor locura sucedió cuando las deportistas se despojaron de sus pants y chamarras donde se pudo aprecias sus cuerpos atléticos y musculosos resaltando su estatura principalmente de su capitana Blanca García, originaria del estado de Nayarit con una estatura de 1.84 m. y con una edad de 24 años”.

A ello agregó, “el juego se desarrolló a ganar 3 de 5 sets, sin embargo, quedaron empatadas, 2 sets México y 2 sets Corea, resultado que nunca se debe de dar, pero como llovió se suspendió el partido, con todo y eso la gente se fue contenta”.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Limpian Río Huáscato; retiran basura y escombro

Local Detectan sospecha de Covid-19 a 7 empleados del Congreso

Para la hora de la cena, las delegaciones de ambas selecciones recibieron pequeños presentes, “entregamos utensilios de cocina en miniatura de barro y madera, auténticos detalles de artesanía mexicana, con la ayuda de las chicas, hicimos un ramillete de estos útiles de cocina que entregamos a las Coreanas y Mexicanas, con un sombrero de Charro para las Coreanas que mandamos rotular con motivos mexicanos y de la fecha y lugar”.





Alrededor de 2 mil asistentes presenciaron partido





Con respecto al número de asistentes al partido señaló, “fueron 950 las personas que asistieron con boleto pagado, pero por fuera de la cerca había muchos espectadores arriba de autobuses que venían de otros municipios y que ya no pudieron entrar por el cupo de las pequeñas graderías, también había camiones donde subían los muchachos que veían el juego desde la calle. Alrededor de 2000 personas disfrutaron del encuentro”.

A ello agregó, “con el aforo de personas señalado y con las donaciones recogidas a través de boletos, y en especie, logramos cubrir los gastos efectuados para la organización del evento, lo cual se informó debidamente en asamblea Estatal el 23 de febrero de 1973”.

Para terminar señaló, “me siento muy satisfecho de lo logrado en ese evento, aunque mucha gente ya no recuerda esto y otros no lo vieron porque fue hace 48 años y aún no nacían. Y si me deben, y me van a pagar teniéndole amor al Voleibol, promoviéndolo entre los pequeños después de los 6 años, como lo hicimos en nuestros tiempos, y finalmente deseo felicitar a los nuevos elementos que hoy practican este deporte, como jugadores, como Árbitros, o como directivos para bien de la juventud”.