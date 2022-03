Rebasó expectativas Copa Guanajuato de Hockey Sobre Pasto 2022

La segunda parte de la Copa Challenger de Hockey Sobre Pasto será en Abril, esto luego que el evento previo a la Copa Guanajuato 2022 fuera seccionado en dos partes por el tema de la pandemia, ahora el turno será para las categorías menores, externó Cindy Correa, Seleccionada Nacional e iniciadora de la Copa Guanajuato.

La primera parte de la Copa Challenger (torneo de desarrollo y segunda división) se desarrolló previo a la Copa Guanajuato 2022, ahora el turno será para las categorías menores: Sub 15, Sub 12 y Sub 6.

Dentro de la primera etapa de la Copa Challenger, los equipos campeones fueron HC Bienen Salamanca en rama femenil y PAV Estado de México en varonil.

La segunda edición de la Copa Challenger, categoría libre, se internacionalizó al contar por primera vez con la participación de Clubes extranjeros como OMA Perú y Club Hockey Costa Rica.

Al respecto Cindy Correa, seleccionada nacional y fundadora del evento comenta, “para abril tendremos la etapa de los niños, se jugará del 21 al 24, tenemos tres categorías confirmadas; lo que se pretende hacer con el torneo es que sea un semillero nuevos talentos y servirá de fogueo para los próximos Nacionales CONADE; la Sub 15 es quien estaría jugando en este evento nacional, vendrán equipos de varios estados para medirse”.

En cuanto a la reciente realización del evento estelar, Copa Guanajuato de Hockey Sobre Pasto comentó, “nos fue muy bien, se superaron las expectativas, creció mucho el torneo en cuestión de nivel y de participación; los equipos europeos se fueron con buenas referencias y disfrutaron mucho de la competencia; los equipos mexicanos no se esperaba ese nivel; además, tuvieron la oportunidad de enfrentarse a representativos extranjeros, que no es fácil de hacerlo, sobre todo cuando es un Club, porque los que tenemos esa oportunidad de jugar a ese nivel somos los seleccionados (zic)”.

Dentro de la Copa Guanajuato, el Club Wattignies HC de Francia obtuvo el campeonato de la rama varonil; mientras que en la rama femenil, el Club Universitario de Buenos Aires Argentina (C.U.B.A) se llevó el título.

Desde ediciones anteriores, la Copa Guanajuato ha contado con la participación de Clubes extranjeros, en esta ocasión dentro de la rama varonil contó con la participación del Club Wattignies proveniente de Francia, Baldrich HC de Puerto Rico y OMA HC de Perú; mientras que en rama femenil C.U.B.A. HC de Argentina.

De acuerdo a información proporcionada por el presidente de la Comisión de Cultura, Deporte y Educación, el regidor Iván Casillas Albejar, la primera etapa de la Copa Challenger y realización del evento estelar, Copa Guanajuato de Hockey Sobre Pasto, dejó importante derrama económica (dos millones de pesos) en diferentes sectores, como el hotelero y de alimentos, de ahí por lo cual el municipio gestionará ante la Comisión del Deporte de Guanajuato (CODE), la atracción de más eventos deportivos.