Realizarán Torneo de Futbol Infantil “Formando Familia y Comunidad”

Con recurso proveniente del tres por ciento de Impuesto Sobre Nóminas aportado por los empresarios que regresa Gobierno del Estado a través del Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública (FIDISSEG), la Asociación Civil Gestionar para Crecer en conjunto con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Salamanca realizará el Primer Torneo de Futbol Infantil 2022, “Formando Familia y Comunidad”.

Al respecto, Daniel Razo Cervantes, Presidente de Gestionar para Crecer, Asociación Civil Salmantina con una década de trabajo en la localidad comentó, “en conjunto con el Consejo Coordinador Empresarial de Salamanca que preside Oscar Macías Jasso y su ex presidente Raymundo Gómez estamos impulsando proyectos de índole deportivo con fines de desarrollo social, hay un fondo del tres por ciento del impuesto sobre nómina, dinero que aportan los empresarios de todo el estado, ese recurso se regresa a través del FIDISEGG, ahí presentamos el proyecto Formando Familia y Comunidad que aprobó Fundación Empresarial FE Guanajuato, este proyecto es a favor de los niños de Salamanca, en especial aquellos de escasos recursos de zonas marginadas, de zonas con problemática social, para mantenerlos alejados de vicios, fomentar el deporte y la disciplina (sic)”.

El FIDISSEG dará el recurso a la Asociación Civil Gestionar para Crecer para equipar a las escuadras participantes con uniformes, balones, arbitraje y espacios donde puedan desarrollarse durante el transcurso de la temporada.

Enfatizó, “todos los gastos y pagos inherentes al desarrollo del Torneo los cubre el proyecto, es sin costo para los beneficiarios, nuestra finalidad es brindar esa posibilidad de jugar futbol a los niños que no tienen recurso para formar parte de un equipo, que no cuentan con un entrenador, que no tienen para cooperar y pagar el arbitraje, que no tienen donde hacer deporte, además de contribuir a través de esta disciplina a la recomposición del tejido social, promoción de hábitos saludables y combate al tema de la obesidad en nuestros niños y adolescentes (zic)”.

La Asociación Civil Gestionar para Crecer busca llegar aún universo de 1600 niños en diversas categorías del Torneo que comenzará el 20 de Agosto con desfile y ceremonia inaugural en sede por definirse.

El número de equipos participantes en sus siete diversas categorías (Pluma, Pony, Baby, Súper Baby, Juvenil Menor, Juvenil Mayor y Femenil Libre) pretende aglutinar entre 80 a 120 equipos en edades entre los cinco y 16 años.

Los días en que se jugará este torneo será los fines de semana, “la idea es que ellos tengan un hábito de entrenamiento entre semana y jueguen los fines de semana, vamos a involucrar al padre de familia, de tal manera nuestros estrategas capaciten a los equipos que carezcan de la figura de entrenador, contamos con una plantilla de entrenadores que han estado haciendo trabajo de campo para la conformación de los equipos, sin dejar de mencionar que las puertas están abiertas para aquellos equipos ya establecidos y quieran participar”.

A ello agregó, “tenemos varios años trabajando en este proyecto, el torneo está diseñado para todo un año e incluso vamos a establecer un convenio con el programa Planet Yout, proyecto enfocado a prevenir la problemática de la drogadicción, entre otros temas en beneficio de la reconstrucción del tejido social”.

Por lo pronto han sido registrados más de 50 equipos de comunidades como Valtierilla, Sardinas, Cerro Gordo, Labor de Vatierra, Loma de Flores, colonia Barlovento, Villa Salamanca, así como de diversas colonias de la cabecera municipal.

En esta ocasión algunos equipos infantiles de la Colonia Barlovento recibieron uniformes que portarán la playera de México, “cada equipo tendrá un uniforme alusivo a una de las selecciones nacionales que competirán este año en la Copa del Mundo 2022 de la FIFA”.

A cargo de la parte operativa del Torneo “Formando Familia y Comunidad” se encuentra como Coordinador Deportivo, Antonio Lanuza, apoyado por José Luis Álvarez, Lázaro Santillán, Ramón Ramírez, Manuel Ortiz y José Socorro Contreras.

En el uso de la palabra Antonio Lanuza informó, “estamos viendo posibilidad de signar convenios con empresas de transporte para que los equipos de comunidades y zonas lejanas de la cabecera municipal cuenten con apoyo para el traslado de los niños”.

Los enfrentamientos se van a desarrollar los fines de semana en Campos Nuevos, Cancha Prosalde, cancha del CONALEP entre otras sedes que están por confirmarse.

Para terminar destacó que en base a resultados buscarán a futuro llegar a más comunidades, aunque los interesados en participar ya desde ahora lo pueden hacer y registrarse en las oficinas ubicadas en Niños Héroes 203 o comunicarse al número de teléfono 464 117 66 11, siendo el único requisito presentar acta de nacimiento de cada jugador, dos fotografías y constancia de estudios.

Al proyecto “Formando Familia y Comunidad”, también se ha sumado Alejandro Mojarro Tenorio, reconocido Fisoterapeuta salmantino que ha estado a cargo de la rehabilitación de atletas de Elite.