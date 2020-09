Orgullo Salmantino va por su quinta temporada en Liga de España

Salamanca; Gto.- El deportista guanajuatense de origen salmantino José Salvador Sandoval González se encuentra listo para viajar este domingo al Viejo Continente donde por quinta temporada consecutiva jugará dentro de la Liga Profesional de Basquetbol Sobre Silla de Ruedas (BSR) o Liga de Honor.

Al respecto Chava Sandoval comenta, “me encuentro arreglando las cosas, viajo este domingo a España, por la mañana sale mi vuelo, regreso al Club Mideba Extremadura de Badajoz, lamentablemente no se llegó a un acuerdo con Iberconsa Vigo de España, recibí una muy buena oferta por parte del Mideba y decidí regresar a Badajoz”.

A ello agrega, “este regreso será más complicado porque a lo largo de este lapso estuve más tiempo junto a mis hijos, hicimos una conexión muy fuerte y ahora que me tengo que ir me tiene un poco triste y desanimadillo en ese aspecto; aunque como siempre voy con las mismas ganas de poder dar lo mejor para que valga la pena el esfuerzo de dejarlos a ellos tanto tiempo solos”.

Viaja a España con la maleta repleta de ilusiones.

Con respecto a lo que se viene en su regreso al Club Mideba Extremadura de Badajoz en medio de esta emergencia sanitaria señala, “acabo de hablar con el entrenador y me dice que no habrá ningún partido de pretemporada, no vamos a salir a ningún lado para hacer como este tipo de burbuja que se está haciendo alrededor del deporte, entonces todo lo vamos hacer en casa, vamos a entrenar en casa, vamos a jugar contra nosotros mismos y arrancaremos la liga el 31 de Octubre contra Málaga, viajamos a Málaga donde esta temporada cabe recalcar habrá cuatro mexicanos en ese equipo, va a ser un buen inicio de temporada”.

Así también destaca, “el equipo armado por Mideba para esta este año es muy fuerte, se podría decir que somos la plática de todos los equipos, la verdad se hizo un buen equipo rodeado de excelentes jugadores, estamos para pelearlo todo esta temporada si la pandemia lo permite, va a ser Copa del rey, Copa de Europa y Liga, sin duda en las tres vamos a ser protagonistas, y con toda la ilusión ya de poder regresar a España, a entrenar y dar lo mejor (zic)”.

En su pasado reciente, Chava Sandoval formó parte del Club Iberconsa Vigo de España, siendo esa su primera temporada con mencionado equipo y cuarta en España.

Con el Club Iberconsa Vigo de España, el basquetbolista guanajuatense vivió la interrupción de la temporada por la Pandemia del Covid – 19, encontrándose en ese momento el equipo en séptimo lugar de la tabla y sin posibilidad de avanzar a finales, finalmente la competencia se dio por concluida ante la persistencia del problema sanitario, sin que se diera un campeón.

Al respecto recuerda, “al momento de la interrupción íbamos séptimos, sin posibilidad de entrar a las finales ni nada, ya solo era terminar la liga y listo; en lo individual iba bien, la verdad muy a gusto y muy bien adaptado, los resultados no fueron los esperados, pero individualmente me ayudó bastante, lamentablemente no se llegó a un acuerdo y ahora estoy de regreso con el Club Mideba Extremadura de Badajoz (zic)”.

Durante su primera etapa con el Club Mideba Extremadura, el orgullo de Salamanca Guanajuato, hizo historia en su tercera temporada al terminar la primera vuelta en calidad de líder e invicto, record que nunca antes había logrado el cuadro pacense, además de conseguir un tercer lugar dentro de la Final Four de la Liga de España y campeonato en la Copa de Europa, ascendiendo de la Euroliga 2 a la Euroliga 1.

A lo largo del periodo de confinamiento y regreso gradual a la actividad deportiva, el deportista guanajuatense ha buscado mantenerse en mejor forma física posible.

En este sentido enfatizó, “a lo largo de este tiempo estuve teniendo acondicionamiento físico con un entrenador, la idea ha sido no perder el ritmo y mantenernos activos (zic)”.

La nueva temporada en España está programada para iniciar el 31 de octubre, siempre y cuando no se tengan complicaciones en materia de seguridad sanitaria.

Chava Sandoval juega como Pívot, y aporta a la defensiva como a la ofensiva, además de sobresalir por su gran manejo de silla.

Para terminar subraya, “vamos a regresar a España en medio de todas las medidas sanitarias y protocolos establecidos en el combate a esta Pandemia, seguimos atendiendo las recomendaciones como lavado de manos frecuente con agua y jabón, uso del cubre bocas en la vía pública y la sana distancia”.