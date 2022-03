Nuevo lamento de La Fiera en la Concachampions

León, Guanajuato.-- En León no hubo milagro, pero si la consumación de un nuevo fracaso en la Liga de Campeones de la CONCACAF. La Fiera ni las garras metió en toda la serie frente al Seattle Sounders, que con un 4 a 1 global, se instaló en semifinales.

#4tosFinal I #LEOvsSEA I @TheChampions



⏱️FT



Se termina el partido.



🦁1-1🟢 pic.twitter.com/yXAsMeAhLJ — Club León 🇲🇽 (@clubleonfc) March 18, 2022

La escuadra esmeralda tenía la esperanza de protagonizar una gesta como la que un día antes habían hecho los Pumas frente a otro rival de la MLS como el New England Revolution, solo que Seattle resultó mucha más pieza, un equipo que bien parado, sólido en todas sus líneas, pero en especial contundente en ataque.

Sin Barreiro, Rodríguez, “Chapo” Montes y Fernández, todos ausentes por lesión, la situación ya se le venía complicada a León, sobre todo a su “domador” Ariel Holan, quien se vio obligado a echar mano de tres canteranos, Villa como lateral por izquierda, además de Rangel y Ambriz trabajando en el medio campo.

🏆¡LA #LIGACAMPEONESXFOX TENDRÁ FINAL MLS VS LIGA MX!



La caída de León garantizó el cruce de México vs Estados Unidos por la corona de Concacaf:



NYCFC vs Sounders



Pumas vs Cruz Azul pic.twitter.com/QYPAVVMf2K — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 18, 2022

Los felinos rápidamente se hicieron de la posesión del balón, solo restaba la calidad de la que tanto había hablado Holan en las horas previas. El Sounders se replegó, metió hasta nueve, diez con el arquero Frei en propio terreno, dejando solo al colombiano Fredy Montero como el más adelantado, tomando en cuenta que los del vecino país del norte nuevamente no pudieron echar mano de Nico Lodeiro y Raúl Ruidíaz, ambos con molestias musculares y reservados por el timonel Brian Schmetzer.

Fotos: Francisco Meza | El Sol de León

León apretó la primera media hora, incluso Ambriz dejó una en el larguero, sin embargo, al no haber movimiento en el marcador comenzaron las imprecisiones y las desatenciones en zona baja. Los estadounidenses jamás se salieron del libreto, sabedores que pescando un gol en la puerta de Cota, la llave estaba prácticamente liquidada.

Y así fue al 45´, Tesillo trompicó dentro del área a Joao Paulo y desde los once pasos Montero enmudeció el Nou Camp. El cafetero encajó así su segunda diana en la eliminatoria, convirtiéndose en el verdugo de una fiera que estaba herida de muerte.

El complemento resultó de mero trámite, los panzas verdes requerían cinco, acumularon gente de ataque con la entrada de Ormeño y Martínez, aunque el anecdótico descuento lo hizo Fidel Ambriz. El papelón ya estaba hecho y para colmo, el deleznable grito homofóbico apareció, generando que las acciones se pausaran. La vuelta acabó 1-1 y con una tremenda amargura de la afición que hizo lo suyo al llenar la “guarida”, lástima que su equipo jamás estuvo a la altura de las circunstancias.

😖¡¡LEÓN FUE ELIMINADO!!



Seattle echó a La Fiera por 1-4 global; ahora, se medirá a NYCFC...



Goles de Fidel Ambríz y Freddy Montero...#LigaCampeonesxFOX pic.twitter.com/7XjeC7nNzg — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 18, 2022

Ni con Ambriz, ni con Holan y ni con Matosas en su momento, León ha tenido la capacidad de trascender en la Concachampions, siendo esta su gran deuda pendiente. Seattle, que por primera vez ganó un partido oficial en suelo azteca, irá contra el New York City FC, por lo que de esta manera se ha asegurado una final entre la Liga MX y la MLS.

Liga de Campeones de la CONCACAF

Cuartos de Final (Vuelta)

León (1)1-1(4) Seattle Sounders

Goles

0-1 Minuto 45.- Desde los once pasos y con potencia Fredy Montero engaña a Cota

1-1 Minuto 90.- Fidel Ambriz llega de atrás para rematar la pelota con la cabeza

Alineaciones

León: 30.- Rodolfo Cota, 4.- Andrés Mosquera (28.- David Ramírez 50´), 2.- Gary Kagelmacher, 6.- William Tesillo, 36.- Oscar Villa, 26.- Fidel Ambriz, 11.- Elías Hernández (9.- Federico Martínez 50´), 13.- Ángel Mena, 16.- Jean Meneses, 38.- Juan Rangel (14.- Santiago Ormeño 45´), 7.- Víctor Dávila, DT.- Ariel Holan

Seattle Sounders: 24.- Stefan Frei, 5.- Nouhou Tolo, 3.- Xavier Arreaga, 25.- Jackson Ragen, 6.- Joao Paulo (75.- Daniel Leyva 87´), 11.- Albert Rusnak, 16.- Alexander Roldán, 22.- Kelyn Rowe (92.- Abdoulaye Cissoko 81´), 7.- Cristian Roldán, 13.- Jordan Morris (73.- Obed Vargas 60´), 12.- Fredy Montero (17.- Will Bruin 60´), DT.- Brian Schmetzer

Tarjetas Amarillas

León: Kagelmacher (63´)

Seattle Sounders: Tolo (57´), Vargas (72´)

Tarjetas Rojas

No Hubo

Árbitro

José Torres (PUR) (Regular)

Asistentes

Juan Zumba (SLV) y Raymundo Feliz (DOM)

Estadio Nou Camp