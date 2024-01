Las Águilas del América golean a los Petroleros de Salamanca C FC

Salamanca; Gto. En su tercer y último partido de preparación de cara al inicio de la segunda vuelta de la Liga Premier Serie A, el conjunto Petroleros Salamanca C FC de la Liga Premier Serie A, carga con goleada al son de seis goles a uno ante el campeón de la Liga MX, América.

Los Petroleros de Salamanca C FC trabajan a marchas forzadas de cara a la segunda vuelta de la Liga Premier Serie A. / Gráfica/Cortesía/@ClubAmérica.

Por el equipo de la capital petrolera del bajío anotó el gol de la honra José Andrés “Moton” Garza, en cambio, por el conjunto anfitrión se hicieron presentes en el marcador jugadores como su refuerzo ex chiva Cristian “Chicote” Calderón, así como Kevin Álvarez, entre otros jugadores de categorías inferiores.

Ambas escuadras se enfrentaron en tres tiempos de treinta minutos cada uno quedando en el primer lapso dos goles a cero, en el segundo dos goles a uno y en el tercer duelo dos goles a uno para un total de seis goles a uno a favor del campeón de la Liga MX.

El partido de preparación entre Petroleros de Salamanca y el campeón América se llevo acabo en las instalaciones de Coapa. / Gráfica/Cortesía/@PetrolerosdeSalamanca.

A lo largo del enfrentamiento, los 23 jugadores del conjunto Petroleros Salamanca C FC que realizaron el viaje para encarar el tercer y último partido de preparación, registraron actividad, mientras que el Club América aprovechó este duelo para realizar futbol en su regreso a sus entrenamientos de cara a la jornada uno del Torneo Clausura 2024.

Un partido de preparación donde el equipo Petroleros Salamanca C FC encontró el gol de la honra en el segundo lapso por cortesía de José Andrés “Moton” Garza al en tiro de esquina donde queda el rebote dentro del área, la prende y entra de campanita.

Al respecto el jugador del equipo Petroleros Salamanca C FC señaló, “contento por la anotación, se me ha dado el gol contra ellos, es una motivación extra ya que no cualquiera le mete gol al campeón de la Liga MX (sic)”.

Cabe recordar que hace unos meses José Andrés “Moton” Garza también le anotó al América, en aquella ocasión los azulcremas se estaban preparando para encarar la liguilla que les terminó por llevar a la conquista del ansiado campeonato número 14.

A ello agregó, “estos momentos quedan para la historia y me los llevaré siempre, ahora a preparar el primer partido de la segunda vuelta de la Liga Premier”.

Por segunda ocasión en su historia, los Petroleros de Salamanca enfrentaron al primer equipo del Club América. / Gráfica/Cortesía/@ClubAmérica

En relación a los partidos de pretemporada que vienen realizando de cara a la segunda vuelta de la Liga Premier Serie A donde estará en disputa los boletos a la liguilla señaló, “este partido nos costó más ya que venimos sin ritmo de partidos, tenemos apenas una semana entrenando después de un mes sin actividad”.

Para terminar comentó, “hay vamos poco a poco, nos está costando mucho el no hacer una buena pretemporada, tenemos poco de haber retomado entrenamientos y ya en unos días más retomamos actividad dentro de la Liga Premier”.

Deportes Petroleros Salamanca C FC primer sinodal del campeón América

El cotejo entre Petroleros Salamanca C FC y el campeón América se desarrolló en las instalaciones de Coapa, escenario donde una vez más en menos de tres meses el equipo dirigido por Víctor Saavedra se ha metido para enfrentar a uno de los clubes más importantes del futbol mexicano.

A marchas forzadas Petroleros de Salamanca C FC

Los Petroleros de Salamanca tienen una semana de haber regresado a entrenamientos tras pausa invernal, en su regreso a la cancha han sostenido tres partidos de preparación de cara al arranque de la segunda vuelta.

En su primer partido de preparación empataron a cuatro goles ante el conjunto H2O de Morelia, líder de su grupo en Liga Tercera División Profesional (TDP).

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Para el segundo partido de preparación cayeron cinco goles a uno ante el conjunto de Irapuato de la Liga Premier Serie A.

Y en su último partido de preparación caen seis goles a uno ante el campeón de la Liga MX, América.

En lo que será su primer partido de la segunda vuelta, el conjunto Petroleros de Salamanca C FC recibirá el viernes 12 de Enero la visita del conjunto Montañeses FC, partido que se habrá de jugar a puerta cerrada por el tema del veto acarreado en la antepenúltima jornada de la primera vuelta.