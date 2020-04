Josué Castro líder en tercera división con Tigrillos de Chetumal

El jovencito salmantino Josué Alberto Castro Alfaro marcha como líder de la zona 1 de Tercera División con el equipo Tigrillos de Chetumal, club al cual llegó para la temporada 2019 – 2020 donde ha marcado 4 anotaciones y además en varias ocasiones ha recibido el voto de confianza para ser el capitán del equipo.

Josué Alberto Castro juega como defensa central y desde el mes de Julio del año pasado se incorporó al Club Tigrillos de Chetumal, filial del equipo Yamalhakan de Segunda División de la Liga Premier Serie “A” del Fútbol Mexicano.

El jovencito salmantino llegó de refuerzo a este Club que se hizo de jugadores que la temporada anterior quedaron campeones en tercera, lo cual se ha visto reflejado a lo largo del presente certamen donde ocupan el liderato.

Al respecto Josué Castro comenta, “vamos muy bien, llevamos solo dos partidos perdidos, vamos en primer lugar, me siento muy contento, muy motivo por el equipo, por las grandes personas que la conforman y grandes jugadores”.

En relación a su desempeño como capitán del equipo externa, “a veces estoy de capitán y otras de subcapitán, ambas son una gran responsabilidad, así como es estar dentro del campo”.

A ello agregó, “se tenía previsto regresar el 13 de abril, desde el sábado 21 de Marzo me encuentro en Salamanca, ya que nos metieron a todos en cuarentena por lo del Virus, al parecer así vamos a seguir, declinaron vuelos y aún no se sabe algo en cuanto a la reanudación de la competencia”.

Enfatizo que mientras eso sucede todos los integrantes del Club mantienen entrenamientos en sus casas a través de vía internet, “entrenamos de manera virtual todos juntos, en lo personal hago algunos ejercicios complementarios”.

Así también compartió, “creo que todos desde casa estamos trabajando con buena intensidad y muy conscientes de lo que estamos viviendo, pero también sé que todos tenemos en mente presente el objetivo, esto nos está ayudando”

Con respecto al desempeño individual que ha registrado a lo largo de la presente temporada señala, “me ha ido muy bien, he alineado todos los juegos de titular y en ninguno he salido de cambio, además he marcado 4 goles, 3 de penal y 1 de cabeza”.

Para terminar a manera de mensaje a los futbolistas salmantinos que han detenido actividad deportiva en campos y unidades deportivas externó, “traten de no perder el ritmo practicando deporte en sus casas, y lo más importante es cuidarnos y no dejar pasar desapercibido la problemática de salud que a nivel mundial se está viviendo”.