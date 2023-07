Jesús Alberto Márquez, con zancada puesta en Maratón de Bostón

De vuelta a tierras salmantinas, el corredor Jesús Alberto Márquez Montes regresó contento luego de haber obtenido un tercer lugar dentro del maratón internacional Tangamanga San Luis Potosí y estar entre los primeros 30 lugares de la carrera G15K Ciudad de México 2023.

Al respecto, Jesús Alberto Márquez comenta que “me encuentro en un punto donde considero que la parte de transcendencia de deportista comienza, cuando uno se da cuenta que comienza hacer cosas que antes no hacia como obtener los resultados que uno busca, se empieza a ver cercana la oportunidad de un primer lugar, la mentalidad ha cambiado, ahora el objetivo es el primer lugar”.

Con apoyo de grupo multidisciplinario deportivo de Novaria ha comenzado a trascender en lo deportivo.

A ello, agregó que “los dos maratones que he corrido han sido con diferentes ritmos, en este segundo de San Luis pude experimentar el pegarme al primer lugar e ir peleando el primer objetivo, fue algo muy arriesgado, algo que pude hacer y me puede dar el gusto, aun así, obtuve el tercer lugar, para el tercer maratón pienso correrlo a mi ritmo, aun ritmo más controlado y ser más paciente, la carrera siempre comienza a partir del kilómetro 30 en adelante”.

Con respecto a los maratones que puedan venir en puerta, comentó que “sería el de Querétaro, es un muy buen maratón para poder realmente correr aún ritmo controlado, que ese sea el objetivo, lo estoy planteando desde ahorita y no salir de esa ruta esté quien esté, confiar en el ritmo e ir quitando lugares uno a uno a la vez, creo lo más importante en un maratón es la paciencia, eso es lo que hay que entrenar”.

A ello, agregó que “vamos a entrenar en pista como lo hacen los japones, hacer distancias en pista muchas vueltas son 25-30 kilómetros en pista y todas las vueltas igual; es un trabajo mental, arduo y complejo estar en un mismo sitio dando vueltas, sin embargo, esto puede generar que uno cultive esa paciencia y por ende uno pueda utilizarlo en el siguiente maratón”.

Enfatizó que “se ha venido dando ese cambio de mentalidad gracias a que los últimos eventos que he corrido han sido de talla más internacional con grandes corredores, más experimentados e incluso después de Celaya y San Luis Potosí estuve en la carrera G15K de la Ciudad de México, ir para allá y correr un evento de esa magnitud de ocho mil corredores donde todos son buenos es de mucho aprendizaje, la quise correr también por el paradigma de Boston, en Boston las calles son amplias y grandes como la Ciudad de México, la gente que corre es muchísima al igual que en este evento, además correr en distintos sitios y con diferentes personas te permite demostrar lo que tienes”.

Poco a poco el maratonista Alberto Márquez comienza a cosechar resultados fuera del estado.

En relación a la carrera G15K de la Ciudad de México señaló que “fue un evento al cual acudí por invitación y a días de haber ido a San Luis Potosí, acudí nada más para soltar las piernas y generar un poco de confianza, control de ritmo y por la cuestión de altura, para ver cómo nos desenvolvemos, creo me fue bien al terminar entre los primeros 30 lugares”.

Enfatizó que “en Salamanca se está haciendo una gran mancuerna como parte del grupo multidisciplinario deportivo de Novaria, día a día estamos trabajando en base a eventos y carreras agendadas que tengo, el uso de la cámara hiperbárica ha sido de gran ayuda para recuperación e incluso también para llegar frescos al evento y no parar tantos días de entrenamiento o en el tema de las descargas me mantienen siempre al día y en recuperación para poder dar ese plus, sino tuviera todo este apoyo se me complicaría mucho entrenar en los volúmenes que lo estoy haciendo”.

Para terminar, agradeció a todos lo que han confiado en él, al Grupo Multidisciplinario de Novaria, al Club de Corredores Panteras Runers, a su Club de Entrenamiento Los Imposibles y a su familia”.