Impulsan nuevas generaciones de árbitros en Salamanca

Los hermanos Jorge Alberto y Oscar Gómez Collazo, así como Cristian Gael Rangel Gómez, forman parte de las nuevas generaciones de árbitros de Salamanca, todos ellos con participación en Colegio de Árbitros “Gregorio Domínguez” de la Liga Petrolera Infantil y Juvenil de Futbol, así como en Colegio Xidoo de la Liga Salmantina de Futbol.

Previo a la pandemia a los tres árbitros salmantinos se les comenzaba a ver participando en diversos partidos, posteriormente vino la suspensión de actividades deportivas por el tema del Covid 19 y con el regreso a la nueva normalidad retomaron su actividad dentro del arbitraje amateur.

Al respecto Jorge Alberto Gómez comenta, “tenemos alrededor de tres años dentro del arbitraje amateur, incursionamos por medio de una amistad que surge entre mi papá y el papá de árbitro profesional, Alfredo Jaramillo, él fue quién nos invitó a iniciarnos dentro de esta profesión”.

Enfatizó, “la experiencia ha sido bonita, más en la liga petrolera de futbol infantil y juvenil donde comenzamos a participar, ahí un va viendo el crecimiento la formación y el crecimiento de los niños como jugadores y como personas, ahí además de pitar nos ha tocado estar como asistentes en dos finales (sic)”.

De igual manera han tenido partidos como árbitros en Liga Salmantina de Futbol, en categorías especiales e intermedias.

El gusto por el arbitraje de los hermanos Jorge Alberto y Oscar, así como su primo Cristian Gael, ha sido heredado por su papá y tío respectivamente, Jorge “Canica” Gómez, quien tuvo la oportunidad de ser árbitro profesional por un par de años en tercera división.

Al respecto comentan, “esto nos involucra más que nada a seguir trabajando, esforzarnos cada día y ser mejores, e incluso con la inquietud de ir a probarnos a la delegación de árbitros profesionales con sede Irapuato”.

Mientras tanto, los tres se prepara una vez por semana bajo la orientación del árbitro profesión Alfredo Jaramillo, donde analizan jugadas, estudian el reglamento e intercambian experiencias.

Por su parte Jorge “Canica” Gómez, ex árbitro profesional comentó, “como papá me siento contento y orgulloso estén dentro este ámbito, en su momento tuve la oportunidad de ser árbitro profesional de tercera, recorrí todo el bajío y me tocó llegar con Chacón hasta 32avos de liguilla con el partido entre América y Aguacateros de Uruapan, de igual manera me tocó participar en partidos amistosos de equipos de segunda y Primera A, después me retiré por el nacimiento de mis hijos y la oportunidad de trabajar dentro de una institución pública”.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

De igual manera tanto él como sus hijos y sobrino han practicado a la par el futbol amateur, participando Jorge “Canica” Gómez en su momento con equipos de la Liga Salmantina de Futbol como Sección 9 Fertimex y Sección 12 con Inés González, jugador ex profesional; mientras que sus hijos y sobrino en su momento con el equipo Renovación de la Liga Petrolera de Futbol Infantil y Juvenil, además de representar a Guanajuato en dos nacionales de futbol, Oaxaca y Veracruz, con selectivos armados por Armando “Calao” Santiago Ávila.