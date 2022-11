Qatar 2022: Australia sigue con vida y supera con autoridad a una inoperante Túnez

Australia se jugaba una ‘final’ ante Túnez en su segundo duelo del Grupo D de Qatar 2022 y así la disputó. Sudó, corrió como nunca y no se achicó jamás para conseguir el vital triunfo ante las Águilas de Cartago por la mínima diferencia, resultado que le permitió sumar sus tres primeros puntos del Mundial, donde se mantiene con vida para definir su futuro hasta la última fecha de la primera fase, cuando se mida a Dinamarca, mientras que los africanos parecen estar sentenciados, al cerrar ni más ni menos que contra Francia.

El encuentro comenzó con los oceánicos más echados al frente al tener la obligación de sacar el resultado a como diera lugar; sin embargo no lograron una jugada de peligro que verdaderamente pusiera en peligro la meta cubierta por Aymen Dahmen.

Los tunecinos no hacían más que esperar en propio terreno a sabiendas que los más necesitados eran los socceroos y, fue hasta el minuto 20, que de a poco comenzaron a pisar el terreno enemigo para equilibrar un poco la posesión del balón.

Pero no les sirvió de mucho, pues al 23’, en un latigazo australiano por banda derecha, Mitchell Duke cerró en el corazón del área para rematar de cabeza y derrotar al guardameta, quien sólo voló para engalanar más la bella estampa que enloqueció a los presentes en el impresionante Al Janoub Stadium.

Tras la anotación Australia volvió a tomar el control total del compromiso ante la desesperación de los africanos, que no lograban descifrar la estrategía de los comandados por Graham Arnold, que en los instantes finales de la primera mitad tuvieron un par de desatenciones que por poco les cuesta el empate.

En la parte complementaria las Águilas de Cartago fueron las que salieron a proponer, al ser más agresivas y metiendo en propio campo a los australianos, que se vieron sorprendidos por la propuesta africana en ataque.

La presión tunecina se fue diluyendo y los socceroos se sacudieron el miedo y volvieron al partido, que tuvo unas cuantas opciones más en ambos marcos pero nada más. Al final los oceánicos lograron el onjetivo y definirán su futuro ante Dinamarca en la última fecha del sector, mientras que los africanos se complicaron la vida, pues les toca cerrar contra el Campeón del Mundo, Francia.

