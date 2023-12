Juega Jorge Longy inspirado y con torta bajo el brazo

León, Guanajuato.- Si hay un elemento que marca diferencia pese al vasto plantel de PKS Blinders Atlético León Cremas, ese es Jorge Longy, atacante que cada partido del Torneo de Los Soles lo toma con la mayor seriedad, se dice inspirado y motivado ya que espera a su primer hijo.

Poseedor de una pierna derecha certera y tres pulmones, dado que corre a tope en cada jugada, el atacante juarista trae a|l máximo la inspiración y eso lo demuestra cada que anota un gol ya que a manera de festejo se coloca el balón por debajo de la camiseta, esto en dedicatoria a su primer hijo o hija que viene en camino.

“Recibir la noticia de que voy a ser papá me ha cambiado la vida, ahora ese niño o niña es mi mayor motor, me da fuerza en las piernas para jugar con todo en cada partido ya sea titular, suplente o me toque estar en la banca porque tenemos grandes jugadores y cada uno se pela su puesto. Todo lo que haga en la cancha va dedicado a mi primer hijo o hija”, resaltó Jorge Longy en charla para El Sol de León.

Ahora que se aproxima su debut en la paternidad, el jugador con el dorsal número “98” echa a volar su imaginación por lo que se ilusiona con ganar Los Soles.

“Ser papá será otra forma de vida, ahora me ilusiono mucho más con ser campeón, lleva siete meses me da mucha pila pensar que una posible final queda cerca del nacimiento de mi bebé. Aún no sabemos el sexo, es sorpresa, pero la mi ilusión crece cada día”, añadió Longy.

Pensando en los PKS y en su lucha que hacen cada jornada resalta “Un equipo con esta calidad de jugadores siempre busca lo alto, no hay otro objetivo más que ser campeón. Sabemos de la magnitud de este torneo, pero bueno, vamos paso a paso. Este equipo está para enfrentar a cualquiera y más que nada con la mayor disposición, compromiso y humildad”.

Ubicado en el Grupo III, PKS Blinders Atlético León Cremas se pelea la clasificación en el Grupo III donde aún tiene pendiente un partido ante Canchola Santa Ana del Conde, cita correspondiente a la fecha siete, pero que se suspendió a causa de las condiciones climáticas adversas.