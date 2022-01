Ex bicampeón en Liga de Ascenso, quiere lograr grandes cosas con Loma de Flores

Con la misma vibra, compromiso, decisión y creencia vivida como cuando conquistó el campeonato y ascenso a Primera División Profesional con Lobos Buap y Celaya, el jugador ex profesional, Guillermo Clemens, percibe a la afición, jugadores, cuerpo técnico y directiva del equipo Loma de Flores dentro de la edición del 40 aniversario del Torneo de Los Soles.

Al respecto comenta, “te puedo decir que el equipo Loma de Flores dentro del Torneo de Los Soles tiene la misma vibra de aquellos equipos con los cuales conseguí como profesional ascender a Primera División, veo el mismo compromiso, decisión y creencia de llegar a lograr cosas buenas, siento de esta parte esa convicción, decisión y determinación; en aquel entonces con Lobos Buap y Celaya, la afición sentía que el equipo estaba convencido y no le tenía miedo a nadie quien se pusiera, el equipo que sea, la afición y el equipo estaba decidido en pasar por encima a cual sea le pusieran enfrente, hoy con Loma de Flores se siente esa misma vibra”.





Con Loma de Flores ha marcado tres goles en presente edición del Torneo de Los Soles.





Al realizar un análisis del equipo Loma de Flores instalado en cuartos de final señala, “el equipo se encuentra muy bien, motivado, porque de un principio empezamos con el pie izquierdo, pero poco a poco nos fuimos levantando, motivando, teniendo esa determinación en cada partido; comentamos no se podían dejar ir puntos porque al final iban a ser necesarios para la calificación, el equipo se convenció, cambió el chip, empezamos un poco flojos, pero la parte de la directiva y afición nos ayudó, no puedo decir que nos exigió de mal manera, pero si nos empezó a exigir un poco más y el equipo reaccionó que fue lo más importante”.

Con respecto a la serie octavos de final donde dejan en la orilla a Canchola FC externa, “fue muy interesante, fue un nivel buenísimo, me hizo recordar los momentos profesionales, porque ya en estas instancias del torneo hay mucho nivel, te topas con puros ex rivales que estuvieron en el medio profesional y la verdad es bonito recordar ese nivel, esa competencia, ese deseo de jugar contra un rival fuerte, que sabes va estar bueno el encuentro , mis respetos para Canchola, que equipo tan bueno era, traía muy buenos jugadores, buen sistema de juego y la verdad estuvo muy interesante esa ronda (zic)”.

Guillermo Clemens, ha jugado varios Torneos de Soles, pero este es el primero que juega hasta donde el equipo llegue, porque los otros que había jugado, estaba activo profesionalmente, “me daba mis escapadas por ahí sinceramente, porque la verdad es un torneo muy divertido, con mucha competencia y nivel, ahora que me toca jugar de lleno, espero llegar lejos, que este sea un reto que se cumpla, y en esta primera vez de Loma de Flores en este Torneo, ojalá les pueda regalar algo padre a toda esta afición”.





Espera poder llegar lejos con Loma de Flores ahora que está jugando de lleno en Torneo de Los Soles.





Al hablar sobre el Torneo de Los Soles comenta, “se me hace un torneo interesante, con muchos años de historia, me imagino que muchos jugadores de aquella época ex profesionales se dedicaban a jugar este torneo, es un torneo de futbol amateur que jala muy bueno buenos jugadores ex profesionales y profesionales en activo, es una forma de distraer a las personas en el buen sentido, ahora con todo esto de la pandemia, ayuda mucho a la comunidad del bajío a volver a integrarse a la vida de antes, porque llegó la pandemia y nos encerró a todos como pájaros sin poder volar y poder disfrutar de la vida, esto es volver a integrarse a la vida de antes y que mejor manera de integrarse en un torneo que es deportivo, a mí me da mucha alegría competir en esto”.

Con respecto al siguiente rival de Loma de Flores en cuartos de final externa, “El Oro es un equipo muy interesante con historia en el Torneo de los Soles, para mí es un reto, va a ser un partidazo, de mucha calidad y de mucho corazón, vamos a jugar con el respeto que se merece el equipo de Oro y la mejor forma de respetar aún rival es dar lo mejor de uno mismo; va haber mucha pasión en ese partido, pero tenemos que entender que somos seres humanos y que es futbol y como se tenga que jugar el futbol, adentro del campo, nada afuera, como todo un caballero, respetando al árbitro y a la afición, todo esto se tiene que jugar así, pero cuando la pelota comience a rodar tiene que ser intenso, pensando ya como una final, porque ellos ya tienen una historia de ser campeones, entonces vamos a echarle con todo primeramente Dios (zic)”.

De su experiencia como jugador profesional recuerda, “lo más bonito que viví fueron varios ascensos, estaba en segunda premier y ascendí a la Liga de Ascenso, y me tocó ascender ahí en Lobos Buap de ascenso a Primera División, este ha sido uno de los logros que me han llenado mucho en la vida futbolística profesional que tuve, la verdad no hay como ser campeón, yo creo que ni el mejor golazo, ni el mejor regate o pared, se puede comparar con ser campeón”.





Recuerda con agrado su paso por el Club Lobos Buap.





El sueño de ser jugador profesional, empezó en él desde pequeño, “me empezó a gustar desde la calle, ahí empecé a jugar con mi tío y primos, se me hizo muy padre meter goles y que lo festejen las personas, eso me llamó mucho la atención, es un momento de mucha pasión cuando metes el gol; después ver jugadores en la tele que metían goles con estadios llenos de gente me motivo a meterme en la mente y pensar en querer ser futbolista profesional e incluso cuando me preguntaban qué quería ser de grande, yo decía, quiero ser futbolista profesional, esa era siempre mi respuesta ante lo que yo quería ser de grande; recuerdo mucho a mi mamá cuando yo a la edad de ocho años veía los partidos de futbol de primera división -le decía- mira mamá cuando tú me veas un día ahí en la tele y mi mamá se reía, pensaba que lo decía nada más por decir, pero lo decía en serio y fíjate, se me dio el caso de poco a poco construir el sueño, ir a pruebas, quedarme a entrenar, hasta el momento de jugar mi primera final donde muchos de Huatabampo, Sonora, de donde soy, vieron la final que tuve contra chivas en la segunda premier que ascendimos a la liga de ascenso, desde ahí fue mi despunte en el futbol profesional, poco a poco fui apareciendo más partidos y más partidos hasta el punto de cada ocho día estar ahí en la transmisión de la televisión, en un partido profesional”.





El jugador ex profesional considera que Loma de Flores está para lograr grandes cosas.





Para terminar señala, “estamos comprometidos al 100 por ciento con Loma de Flores que nos dio la oportunidad de jugar este torneo de Los Soles, se ha sentido su apoyo desde el primer partido, creo que en este primer torneo nos vienen cosas buenas, ahora sí, cuando el equipo se compromete a dar el cien por ciento y se une la calidad, se está para lograr grandes cosas”.