El futbol me ha dado todo lo que soy y tengo, Jesús Lara

Con la confianza en cualquier momento se abra nueva chanche dentro del futbol profesional, el jugador guanajuatense de origen salmantino, Jesús Alberto Lara García, ex integrante del Club Cruz Azul y ex campeón en Liga de Ascenso MX con Alebrijes de Oaxaca, sigue esforzándose y preparándose, lo hace como parte del equipo Transportes Salamanca, uno de los equipos amateur de la ciudad petrolera con más aficionados y títulos ganados en diversos certámenes, como el Torneo de Los Soles.

Al respecto Jesús Lara comenta, “contento de estar con Transportes Salamanca, es uno de los equipos que más gana en Salamanca, estoy muy agradecido con todos los jugadores, Lencho y la directiva, hay que darle mientras estemos acá (sic)”.

Luego de protagonizar varias liguillas como jugador profesional se alzó con el título de campeón en Liga de Ascenso. / Gráfica: Cortesía | Jesús Lara

Actualmente, con el equipo Transportes Salamanca, se encuentra compitiendo en la máxima categoría de la Liga Salmantina de Futbol y en Torneo Intersemanal, en ambos certámenes ya marcó gol.

En este sentido comenta, “muchas veces los goles son circunstanciales, es el trabajo en equipo, el equipo está haciendo bien las cosas, y a mí me ha tocado también anotar, es trabajo de todos”.

A ello agregó, “Transportes Salamanca siempre va a pelear por el campeonato en cualquier torneo donde esté participando, individualmente vengo a portar lo más que pueda y con ese objetivo en mente también, quedar campeón”.

Al hablar sobre su carrera como futbolista profesional con gran cantidad de liguillas disputadas y diversidad de equipos en los cuales ha participado comenta, “ha sido una trayectoria bastante buena, lamentablemente los espacios en el futbol de alto rendimiento se están reduciendo, está un poco complicado, estoy trabajando y esforzando, no sé si vaya tener otra oportunidad, primeramente Dios y si, voy a estar preparado para eso”.

Así también comentó, “el futbol me ha dado todo lo que soy y tengo, gracias al futbol aprendí muchas cosas, como persona también me ha ayudado muchísimo, estoy agradecido con Dios por lo mucho o poco que me ha tocado vivir, estoy muy contento por todo ello”.

Entre sus logros se puede enlistar el campeonato en Liga de Ascenso obtenido en el Torneo Apertura 2019 con Alebrijes de Oaxaca, “lamentablemente por ahí nos tocó todo el tema de la pandemia, quitaron el ascenso y todo nos perjudico un poco y bueno, así es esto, hay que seguir buscándole, yo creo en cualquier otro momento se abrirá otra chance”.

Actualmente disputa diversos certámenes como parte del equipo Transportes Salamanca.

Jesús Lara, por segundo torneo consecutivo compitió recientemente en Liga Premier MX Serie “A” con el equipo Gavilanes de Matamoros, escuadra que se quedó aún paso de la liguilla.

A lo largo de su trayectoria como futbolista profesional, ha formado parte de diversos clubs e incluso ha disputado nueve finales; juega de interior por derecha y jugado en distintos equipos como Fuerzas Básicas del Club Necaxa, Centro de Formación para campeones (CENFOCA), Inter Tehuacán (Segunda División de Talentos), Cruz Azul (Sub 17, Sub 20, Segunda Premier, Ascenso MX, Liga MX), Zacatepec Siglo XXI (Liga de Ascenso), Cimarrones de Sonora (Liga de Ascenso), Tiburones Rojos del Veracruz (Liga MX), Atlético Reynosa (Segunda Premier), Alebrijes de Oaxaca (Liga de Ascenso), Venados de Mérida (Liga de Ascenso) y Gavilanes FC Matamoros (Segunda Premier).