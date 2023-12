Constructora MLC/JCHA gana tres por cero a Huanímaro, amarra súper liderato

Con triunfo de tres goles por cero a favor del vigente campeón Constructora MLC/JCHA ante Selección Huanímaro abrió la ultima jornada de la edición 42 del Torneo de los Soles donde los dirigidos por Carlos Alberto González Uribe repiten la dosis a adversario y con ello amarran el súper liderato de la tabla general.

La fiesta del futbol del Torneo de Los Soles llegó al campo Rancho Guadalupe del municipio huanimarense, escenario donde por primera vez se disputó un partido de este certamen tras cambio de sede solicitada por el conjunto de aquella localidad a consecuencia de no poder disponer para este partido del campo de la Unidad Deportiva de su municipio.

El guardameta salmantino Andrés Covarrubias se despide de la edición 42 del Torneo de Los Soles con derrota ante el campeón defensor.

El partido arrancó con el equipo visitante haciéndose del esférico ante un conjunto local deseoso de cerrar su participación dentro de este certamen con un resultado favorable.

La escuadra anfitriona buscó ir hacia delante sin perder la compostura en formación defensiva, el objetivo no recibir gol e intentar sorprender al campeón defensor.

La Constructora MLC/JCHA amarra súper liderato tras el triunfo registrando ante Selección Huanímaro.

Conforme avanzaron las acciones del primer tiempo el súper líder de la tabla general comenzó a tener profundidad, aunque sin la puntería atinada ante la marcación realizada por la línea defensiva local e incluso del guardameta salmantino Andrés Covarrubias, refuerzo para este certamen del equipo Selección Huanímaro.

Sin embargo, alrededor del minuto 30, en saque de manos que no logra cortar la defensiva termina por empujar el balón al fondo de la rede el refuerzo del equipo Constructora MLC/JCHA, Claudio González para el uno a cero.

Selección Huanímaro buscó sorprender al vigente campeón, sin embargo, se despide con derrota.

Antes de irse al descanso, el equipo visitante tuvo dos disparos a gol más, uno del virtual campeón de goleo, Moisés Carrera y otro de Eduardo Vázquez, el primero pasa muy cerca del marco y el segundo es atajado por el guardameta Andrés Covarrubias.

En acciones relativas a la parte complementaria, el conjunto Constructora MLC/JCHA de entrada probó con disparos de Cesar “Chiva” Vallejo, uno de ellos pega en el poste ante la mirada atónita del guardameta local.

A la postre se registraron movimiento en el once inicial de la escuadra visitante con la incorporación del ex campeón de goleo, Mauro Arredondo y Gustavo “Chetos” Rodríguez, siendo el segundo jugador en mención quien incrementa la ventaja a favor del equipo súper líder.

El vigente campeón del Torneo de Los Soles ahora está a la espera de conocer quién será su rival de los Octavos de Final.

Gustavo “Chetos” Rodríguez, con su buen pegada de larga distancia, luego de cobrar un tiro libre que rebota en la barrera se llena de confianza y la prende al fondo de la red con impecable zurdazo para el dos goles a cero.

Minutos después, una vez más Andrés Covarrubias ataja disparo que manda a tiro de esquina, salvando del tercero a su equipo.

A pesar de verse en desventaja en el marcador, el equipo Selección Huanímaro no dejó de ir hacia delante, no se quería despedir del certamen sin anotarle al campeón defensor, sin embargo, el guardameta Luis “Diente” González estuvo atento, descolgó bien los centros al área chica, vigiló que los disparos no fueran a gol e incluso por ahí atajó un par de tiros a portería.

El equipo Constructora MLC/JCHA selló la victoria con gol del virtual campeón de goleo, Moisés Carrera, esta vez la prendió de fuerza y doblegó al guardameta local para el tres a cero.

En los minutos finales, el equipo anfitrión intentó registrar el gol de la honrilla, sin embargo, una vez más como en la primera vuelta se fue en blanco ante el campeón defensor.