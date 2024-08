Alice Soto, la futbolista salmantina que está lista para trascender en su tercera Copa del Mundo

Salamanca; Gto.- Con el anhelo y las ganas de trascender dentro de la Copa del Mundo Sub 20 de Colombia, Alice Fernanda Soto Gallegos, joven futbolista salmantina, jugará su tercer mundial juvenil representando a México y no ha dejado de soñar, pues quiere ganar y ser de las mejores nivel internacional, pues su determinación, calidad, gusto y alegría por el futbol han hecho de ella la mejor jugadora de su categoría en la Concacaf, jugadora Top Ten mundial y una de las mejores jugadoras de la Liga MX Femenil.

Con apenas 18 años, Alice Soto jugará su tercer mundial, segunda ocasión como parte de la Selección Nacional Mexicana Sub 20 Femenil, sin olvidar que debido a su edad aún podría alcanzar un tercer mundial dentro de esta categoría y que sería su cuarta justa a nivel de selecciones menores.

Familia de Alice Soto, felices y orgullosos porque está cumpliendo sus sueños como futbolista profesional.

Al respecto, Francisco Soto, papá de Alice Soto comentó en entrevista con El Sol de Salamanca que están muy felices y orgullosos, apoyándola al 100, porque está cumpliendo su sueño, sus objetivos y metas que se fijó, pues ahí están los resultados y los sigue dando.

“Se dice fácil, su tercer mundial, sin embargo, nosotros sabemos todo lo que implica y está detrás de ese proceso, es mucho trabajo y sacrificio realizado por ella.

La jovencita salmantina, Alice Soto, llega con gran cartel a la Copa del Mundo Sub 20 de Colombia.

“Ella está contenta y feliz, el futbol es lo suyo, siempre soñó con estar representando a México, lo ha ido logrando, se ha mantenido en las convocatorias, éste es un proceso con una camada de jugadoras que se conoce desde los 13 años, al menos son entre siete y ocho quienes desde dicha edad han jugado juntas con selección, la mayoría de ellas actualmente son titulares en sus clubes y en la selección, las vemos muy enfocadas, con buena preparación física y mental, la mayoría de ellas con de 18 años, prácticamente vuelven a jugar todas juntas otro mundial Sub 20, llegan a este mundial como categoría menor, no están topadas en edad, son pocas, como unas tres, pero muy fuertes mentalmente y como familia las estaremos apoyando, queremos que les vaya bien, creemos en todas ellas”, dijo en entrevista.

“Alice sueña con tener un gran mundial, así como una experiencia inolvidable para ella y toda la selección”, destacó su papá Francisco Soto.

De cara al mundial Sub 20 Femenil, la Selección Nacional Mexicana ha sufrido tres bajas importantes, como ha sido el caso de Itzel Velazco, debido a la lesión sufrida en un partido que jugó antes de la última concentración realizada en tierra azteca; así también, se tiene la baja de la revulsiva y con olfato de gol, Melanie Orozco, y la baja por molestias musculares de Tatiana Flores, que no está al 100, todas ellas piezas fundamentales dentro de este proceso mundialista.

"Alice Soto de antemano sabe que cada mundial es una oportunidad de oro y se tiene que aprovechar", destacó su papá Francisco Soto.

Cabe mencionar que la familia de Alice Soto no podrá viajar a Colombia para apoyar a la Selección como lo harán la mayoría de los papás de la seleccionadas, esto por cuestiones de estudio y trabajo, pero sí la estarán apoyando a la distancia.

Trayectoria de campeona

A nivel de selecciones menores, Alice Soto ha sido campeona dentro del Campeonato Sub 20 de la Concacaf 2023, donde también marcó el gol de la clasificación al Mundial de Colombia, además de ser galardonada como la mejor jugadora de la eliminatoria mundialista de esta categoría.

Así también, fue campeona en Torneo Sub 17 Gradisca D Izonso Italia 2022 y campeona en Copa Internacional Dallas Girls 2019 con el representativo nacional Sub 15.

En tierras mundialistas Alice Soto se prepara para el debut de México en Copa del Mundo Sub 20 de Colombia.

De igual manera, fue subcampeona con la Selección Nacional Sub 17 dentro de la Revelations Cup México 2022, certamen donde también fue galardonada como la mejor jugadora de la categoría.

Además, fue subcampeona en el Campeonato Sub 17 de la Concacaf 2022, así como en Sud Ladies Cup 2024, torneo disputado en Francia.

Gracias a su palmarés deportivo, está considerada como la jugadora número ocho en el Top Ten Sub 20, emitido por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS) e incluida en la lista de las 25 mejores futbolistas más jóvenes del mundo del 2024 por parte de NXGN.

La jugadora del Club Pachuca se ha vuelto pieza fundamental en la Selección Nacional Mexicana Sub 20.

Mientras tanto, a nivel de club, fue campeona Sub 19 del Torneo Clausura 2024 con Pachuca, subcampeona del Torneo Clausura 2023 con Pachuca y Balón de Oro como mejor jugadora menor de la Liga MX Femenil.

Para Alice Soto, jugar futbol profesional a nivel de Club y Selección Nacional le hace recordar y experimentar mucha emoción, como cuando empezó a practicar este deporte en su natal Salamanca, de ahí por lo cual una vez más llevará en su mente y corazón a su querida ciudad que ha sido testigo de su desarrollo como futbolista.

Dentro de la Copa del Mundo Sub 20 Femenil, el cuadro mexicano iniciará su aventura mundialista el sábado 31 de Agosto contra la escuadra africana de Camerún, posteriormente se enfrentará a las australianas el martes tres de septiembre y cerrará la fase de grupos el viernes seis de septiembre ante la nación anfitriona Colombia.