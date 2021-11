[Fotos] Séptimo Dragón encabeza homenaje luctuoso del maestro “Rey Muerte”

Con la presencia del internacional luchador guanajuatense de origen salmantino, Séptimo Dragón, se llevó acabo función de lucha libre en homenaje de primer aniversario luctuoso de Luis Alberto Espinoza, el maestro “Rey Muerte”.

Familiares, amigos, colegas del pancracio, ex compañeros de trabajo y decenas de aficionados, brindaron un minuto de aplausos y ofrenda florar en honor al maestro “Rey Muerte”, que en vida tuvo la oportunidad de destacar en diversas empresas de Lucha Libre (Triple “A”, Consejo Mundial de Lucha Libre, Lucha Internacional 4 Caminos e Independientes).

Por varios años fue sinodal para la obtención de la Licencia de Luchador que otorga la Comisión de Box y Lucha Libre en Salamanca; como entrenador sacó alrededor de cuatro generaciones de luchadores, siendo maestro del luchador internacional salmantino, Séptimo Dragón.

A parte de la Lucha Libre también estuvo enfocado al acondicionamiento físico e instructor de Artes Marciales Mixtas (MMA) en su propio Dojo o escuela de MMA.

The Wolf llegó a participar en combates con el nombre de “Rey Muerte”, aunque para resguardar su identidad utilizaba una especie de “bosal” al no tener permitido el uso de la máscara. Así también por varios años entrenador de futbol americano.

Como luchador se caracterizó por su porte, físico y pegada que le hacía respetable; además de ser un luchador “a ras de lona”, con gran llaveo y contra llaveo, muy inteligente.

Hace poco más de un año, la Lucha Libre de Salamanca estuvo de luto con la partida del Maestro “Rey Muerte”.

“Rey Muerte”, fue un luchador a “ras de lona” con más de 20 años de trayectoria deportiva con intervenciones en diversas empresas mexicanas de Lucha Libre, inicialmente bajo el nombre Enigma Azteca II posteriormente como El Gitano y finalmente como Rey Muerte.

A lo largo de su trayectoria deportiva, “Rey Muerte” se convirtió en ícono de La Lucha Libre en Salamanca y el Bajío, manteniendo su condición de estelar en las diversas arenas de la localidad y la región.

“A cualquier parte del mundo donde voy a luchar llevo el nombre de Rey Muerte en la espalda, llevó el legado de él”, Séptimo Dragón.

Dentro de este marco, estuvo presente el internacional enmascarado Séptimo Dragón quien regresó a Salamanca luego de varios meses de estar en recuperación tras accidente sufrido en motocicleta, “regresar a casa después de todo lo que la gente sabe sobre mi accidente, irme a vivir a otra ciudad y todas las experiencias vividas es muy especial para mí, tenía años que no los veía, ver sus procesos y en lo que se han convertido es algo muy fuerte para mí”.

Así también recordó, “regresar aún evento organizado en honor a Rey Muerte, es algo muy emotivo para mí, la gente sabe que fue parte de todo el proceso de cuando inicie a luchar, él y su hermano eran las personas que me animaban a quedarme una hora más a entrenar y me prevenían de malas amistades en las diversas arenas”.

A ello agregó, “son personas que en lo deportivo y personalmente me ayudaron en mucho, gran parte de lo que he logrado en mi carrera se lo debo a ellos, lo que pasó con mi profe, es algo que emocionalmente nos pega, regresar aún evento y ver su foto y no a él físicamente, emocionalmente es muy duro, todos tenemos un porqué estar aquí, agradezco su presencia, no sabían que venía, vengo de Mexicali para este momento, honrar no la muerte, sino la vida de una personas que para muchos fue pilar como mentor, padre, esposo, hermano, hijo y amigo; gracias por estar aquí, están haciendo algo muy importante en la Lucha de Salamanca” (sic).

La arenga de ¡Rey Muerte!, ¡Rey Muerte!, retumbó por unos instantes la cancha “El Árbol”, escenario deportivo donde precisamente el homenajeado de niño tuvo su primer contacto directo con esta disciplina deportiva; inmediatamente después todos los luchadores alrededor el cuadrilátero brindaron un minuto de aplausos.

“Son muchas emociones, él fue mi mentor en MMA y Lucha Libre, personalmente estar aquí me hace regresar el tiempo y tener recuerdos cuando él me inicio a entrenar, él fue quien me ponía todas las rutinas y me regañaba si era necesario”, subrayó Séptimo Dragón

“Regresar aquí y saber que fui uno de los elementos que destacaron dentro del grupo que el tenia de luchadores, me hace llevar a cualquier parte del mundo donde voy a luchar llevó el nombre de Rey Muerte en la espalda, es muy fuerte el legado que llevó de él”, concluyó Séptimo Dragón.

Dentro de la función de Lucha Libre en homenaje luctuoso a Rey Muerte participó Desastre Negro, Estrella de Plata, Volcho, Shiva, Raiden, Kraken, Potencia, Mono, Haragán, Dr. Polux, Eragón Kid, Juventud Rebelde, Skaflon, Rey Skalfon, Tiger King, Dark Skalibur, Omega, Raiden, Destino, Impala, Meztli y Ex Morten. Referees Wanko, “el hermoso” y Príncipe Marín.