Fernanda Oviedo y Cindy Correa baluartes de la Selección Mexicana de Hockey

De cara a su segundo juego de la fase de grupos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 con subsede Santo Domingo República Dominicana, las hockistas guanajuatense de origen salmantino, Fernanda Oviedo Guadarrama y Cindy Paola Correa Conejo coinciden en señalar que vendrán mejores resultados luego del empate a dos anotaciones registrado en jornada inaugural ante Cuba, campeón defensor.

Al respecto Fernanda Oviedo para el periódico Sol de Salamanca comentó, “Realmente el juego ante Cuba ha sido nuestro primer juego o evento internacional que tenemos como equipo, no habíamos tenido otro previamente como de fogueo, era normal que los nervios estuvieran presentes para todas, obviamente las novatas empezaron a conocer un poco de lo que se viene a jugar, creo que ya pasando los cuatros tiempos se fueron bajando los nervios e incluso los últimos dos cuartos fue donde se pudieron concretar más cosas, ya pudimos jugar a nuestro favor, y bueno se sacó el punto que también es algo bueno, era importante evitar perder este partido, funcionó para soltar los miedos, conocernos un poco más en esta cancha, conocer la cancha, estamos seguras en partidos que se vienen tendremos mejores resultados”.

Por su parte Cindy Correa señaló, “Este primer partido era de revancha, contra ellas jugamos la final hace cuatro años, una vez más no fue el resultado que esperábamos, pero fue positivo; me quedó con la garra y compromiso de las novatas, sabíamos que sería un partido de mucho sacrificio y al final todas entramos con esa mentalidad, no se dejó de pelear ninguna pelota y al fina logramos el empate”.

Así también señaló Cindy Correa, “Abrimos bien la competencia, el equipo está motivado, las chicas traen un juego muy pícaro y aunque todavía hace falta dominar el sistema, estoy segura vamos a seguir sumando”.

Para terminar comentó, “Equipos de otros procesos a nivel de selección de los cuales he sido parte, nos han heredado el ranking que actualmente tenemos y la responsabilidad de mantenerlo o mejorarlo”.

Cabe mencionar que ambas jugadoras tienen en su palmarés deportiva una enorme riqueza de participaciones a nivel de selección nacional, Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos, Copas Panamericanas, seriales internacionales, además de ser medallistas de bronce y plata en JCC, ahora van por el oro y el pase a Juegos Panamericanos 2023.

Será este jueves cuando la selección nacional mexicana mayor femenil de hockey sobre pasto cuando a partir de las dos de la tarde dispute su segundo partido del grupo A ante Trinidad y Tobago.