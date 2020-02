En marcha V edición de la Copa Flick 2020

Con el paso de los años la Copa Flick de Hockey Sobre Pasto encabeza por integrantes de la selección nacional mexicana se ha convertido en referente deportivo continental, al grado de actualmente encontrarse compitiendo con la Copa California de Estados Unidos.





Lo anterior fue dado a conocer por Edgar García López, integrante de la selección nacional mexicana al comentar que la Copa Flick se desarrolla del 20 al 23 de Febrero en la Unidad Deportiva Sur “Luis H. Ducoing” con la participación de jugadores pertenecientes a clubs de Perú, Uruguay, Alemania, Estados Unidos, Argentina y el México.

“Arrancamos con la V edición, será una auténtica fiesta deportiva, hace cinco año se inició como un torneo local para 300 personas, se ha podido crecer en cantidad y calidad, ahora sumando nuevos proyectos como la copa challenge - copa de desarrollo o segunda división- de la copa flick; clínica de alto rendimiento y partidos previos entre internacionales y clubes locales, para terminar con el evento madre, la Copa Flick, entre esos cuatro eventos se tiene un registro de 1 mil 600 jugadores”, destacó Edgar García López.





Los entrenadores de la Selección Nacional Mexicana Mayor de Hockey Sobre Pasto varonil y femenil se encuentran toman clínica de alto rendimiento.





Con respecto a la participación de equipos mexicanos comento que se tiene presencia de 14 clubs de diversos estados de la república mexicana, desde Bajacalifornia hasta Yucatán.

Las categorías en las cuales se desarrolla la Copa Flick son Sub 6 (mixto), Sub 9 (mixto), Sub 12 (varonil y femenil), Sub 15 (varonil y femenil) y libre (varonil y femenil).

Al frente del club Bienen, organizador de la Copa Flick desde su origen, se encuentran las hermanas Correa, seleccionadas nacionales salmantinas y los hermanos García López.





Como parte de la Copa Flick 2020 se viene desarrollando clínica de alto rendimiento, así como la Copa Challenge – copa de desarrollo o segunda división.





En este sentido comenta, “es un esfuerzo grande realizado por Roberto, Cindy y todo el Club Bienen, contamos con el apoyo de los padres de familia y mucha gente más”.

A ello agregó, “viendo como era el deporte en otros países no urgió la idea de poner un granito de arena en pro del hockey sobre pasto en México, dos años después de realizar la primera edición nos internacionalizamos, quedando por encima de las expectativas del país, nos ha ayudado mucho ver el mundo y conocer proyectos de otros países, hoy somos un referente continental y no estamos muy lejos de competir con la Copa California de Estados Unidos, la cual era para nosotros un sueño acudir, ahora estamos cumplimos el sueño de muchos niños”.

Para terminar destacó, “estamos seguros que esta será la edición más exitosa y mejor organizada de la Copa Flick, a nivel directivo nos encontramos más fuertes y con el apoyo de mucha gente”.