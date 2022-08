Desean éxito a salmantina que representará a México en mundial Sub 20 de Futbol

Con un campeonato Sub - 15 ganado a nivel de Selección Nacional en Copa Internacional Dallas Girls, un subcampeonato obtenido en Pre Mundial Sub 17 y un subcampeonato en Liga MX Femenil registrado con el Club Pachuca, la jovencita guanajuatense de origen salmantino, Alice Fernanda Soto Gallegos, se ha convertido en una de las 21 guerreras que representarán a México dentro de la Copa del Mundo Sub – 20 a celebrarse del 10 al 28 de Agosto en Costa Rica.

Por lo anterior el Club Pachuca a través de sus redes sociales desea todo el éxito y felicita a ella, así como a otras tres jovencitas tuzas (Paola Manrique, Fernanda Canseco y Blanky Serrano) que han quedado en la lista definitiva de 21 jugadoras que asistirán con Selección Nacional de México Sub 20 a la Copa del Mundo de la FIFA a desarrollarse en las ciudades de San José y Alajuela del país Tico.

De las 21 futbolistas que representarán a México en la justa mundialista 17 forman parte de la Liga MX Femenil, tres de la Liga Colegial de Estados Unidos y Carol Cázeres que se encuentra en negociación para integrarse a un nuevo equipo.

Una vez dada a conocer la lista definitiva de las jugadoras que representarán a México en Copa del Mundo Sub 20, las dirigidas por la estratega nacional, Ana Laura Galindo, sostuvieron su tercer y último partido de preparación en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) donde empataron a cero goles con la Selección Nacional de República de Corea, jugando por primera vez de titular la jovencita salmantina.

A lo largo de la presente concentración, Alice Soto, tuvo oportunidad de mostrarse en partido de preparación ante España, ingresando de cambio como revulsiva, quedando el marcador por la mínima diferencia de un gol a cero a favor de las españolas.

Posteriormente, Alice Soto, fue tomada en cuenta para ingresar de cambio ante Australia en partido que terminan empatando a tres goles luego de ir perdiendo dos a cero.

Y en el cierre de partidos de preparación, Alice Soto, jugó de titular, en partido donde empatan a cero goles ante la Selección Nacional de República de Corea.

Será este viernes por la tarde cuando la Selección Nacional de México viaje con destino a Costa rica donde enfrentará en fase de grupos a Nueva Zelanda (10 de Agosto a las 15 horas en el Estadio Alajuela Morena Soto), a Colombia (13 de Agosto a las 18 horas en el Estadio Nacional de San José) y Alemania (16 de Agosto a partir de las 18 horas en el Estadio Alajuela Morena Soto).