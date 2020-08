Debuta jovencito salmantino en León Sub 20

Una jornada redonda dentro de las Fuerzas Básicas del Club León tuvo el jovencito salmantino Moisés Yahir Juárez Acosta al debutar con la Fiera Sub 20 y en esa misma jornada registra anotación con la Sub 17 de los Esmeraldas.

En la jornada 6 de la Liga MX el equipo León visitó al Club FC Juárez, escuadra ante la cual inicialmente el jovencito salmantino salió a la banca con el equipo Sub 20, sin embargo, al minuto 63 cuando el marcador favorecía por la mínima diferencia a los Bravos de Juárez el jugador salmantino ingresa de cambio, registrando así su debut en esta categoría siendo menor de edad.

Fueron 27 minutos los disputados por el jovencito salmantino con el equipo Sub 20, escuadra que terminó por traerse la repartición de unidades al conseguir el gol del empate.

Ese mismo día y motivado por su debut con el equipo Sub 20, el jovencito salmantino jugó de titular con el equipo Sub 17, escuadra con la cual marca su primer gol del presente certamen en el triunfo 3 goles a 0.

El cotejo se desarrolló en el complejo Bravo de Juárez donde el jovencito salmantino al minuto 32 incrementó la ventaja a favor de la Fiera Sub 17 tras balón recuperado en medio campo y jugado con Yael Uribe, este filtra para que después Yahir Juárez conduzca y defina.

Dentro de este partido, el jovencito salmantino también dio su segunda asistencia de gol en el presente certamen y lo hizo al minuto 20, una vez más en tiro de esquina cobrado por él.

Al respecto Yahir Juárez comenta, “muy contento y feliz porque el equipo está trabajando unido, y así vamos a sumar, el esfuerzo es de todos”.

Un enfrentamiento donde Yahir Juárez Acosta al minuto 59 y tras marcar el segundo gol del partido es relevado por el también salmantino Emiliano Soto.

Con respecto a su participación con ambos equipos del Club León señala, “no me lo imaginaba, pero siempre hay que estar preparados para todo y gracias a Dios se dio eso, es un paso más sumar minutos con Sub 20 siendo menor, eso me motiva muchísimo y a seguir trabajando”.

Así también destacó, “venir de una categoría arriba te da confianza enorme y mucha motivación, esperemos vengan cosas buenas primero Dios”.

Desde su incorporación a Fuerzas Básicas del Club León, Yahir Juárez ha marcado 19 anotaciones, tres en sub 13, ocho en Sub 15 y ocho en Sub 17.