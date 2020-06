Hamilton denuncia el silencio de una F1 ante muerte de Floyd

El piloto británico Lewis Hamilton, séxtuple campeón mundial de Fórmula 1, denunció el silencio de "las grandes estrellas" del circuito "dominado por los blancos", con respecto a la muerte del afroestadounidense George Floyd que desató una ola de manifestaciones en Estados Unidos.

"Algunos de ustedes figuran entre las más grandes estrellas y sin embargo permanecen silenciosos frente a la injusticia", escribió el piloto de la escudería Mercedes en su cuenta Instagram.

"Nadie mueve un dedo en mi industria que es un deporte por supuesto dominado por los blancos. Soy una de las pocas personas de color, todavía estoy solo", agregó el piloto británico de 35 años.

George Floyd, de 46 años, murió el 25 de mayo, cuando fue detenido en Minneapolis, estado de Minnesota, luego de permanecer por lo menos cinco minutos en el suelo con la rodilla de un policía en el cuello.

"Creí que verían ahora por qué sucede y que reaccionarían, pero no pueden ponerse de nuestro lado. Sólo quiero que sepan que sé quiénes son y que los veo", dijo Hamilton.

El piloto declaró que apoya solamente las manifestaciones pacíficas, pero agregó que "no puede haber paz hasta tanto nuestros supuestos dirigentes no inicien cambios, no sólo en Estados Unidos, sino también en el Reino Unido, España, Italia y en todos lados".

"La forma en que se trata a las minorías debe cambiar", afirmó.

Hamilton, que defiende la protección del medio ambiente y las especies animales y es vegetariano desde 2017, interviene a menudo sobre temas de actualidad en su cuenta Instagram.

En octubre se pronunció contra la agricultura intensiva y la cría de animales.