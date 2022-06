Arropan en Valtierrilla a medallista en Mundial Sub 17 de Levantamiento de Pesas

El medallista mundialista Sub 17 en Levantamiento de Pesas, el guanajuatense de origen salmantino, Pablo Medina Contreras, estuvo de vuelta en su casa, celebró con su familia, amigos y conocidos históricas preseas conseguidas hace unos días dentro del campeonato mundial de su categoría.

Al respecto comentó que “estoy muy contento y alegre porque por fin pude regresar y estar en casa con mis familiares, amigos y conocidos; me han recibido de una forma muy bonita que yo nunca me lo esperé, nunca me imaginé que esto iba a pasar; cuando llegué me recibieron muchas personas a pie de carretera, me pidieron que bajara de la camioneta y caminará con ellos hasta llegar a la casa, aproveché para estar unos minutos en la pequeña capilla que tenemos a la entrada de la comunidad, ahí di gracias a Dios y ofrecí este logro a la Virgen de Guadalupe” (sic).

Familiares de Pablo Medina han sido parte fundamental en su desarrollo como deportista.

La ermita se encuentra ubicada en la entrada de Valtierrilla, es un espacio donde cada mañana o al terminar su jornada laboral decenas de habitantes de esta comunidad hacen una breve pausa para implorar la bendición a Dios, de la Virgen de Guadalupe y de su patrono San Bernabé de Jesús Méndez.

➡ “Una alegría muy bonita representar a México en mi tierra”: Pablo Medina

Ahí Pablo Medina, enfundado en la bandera de México se arrodilló y con un ramo de flores en mano realizó una breve oración, después todo fue júbilo y celebración.

Pablo Medina, recorrió toda la calle principal, durante su trayecto muchas personas se acercaron a él para felicitarlo, darle ánimo y echarle porras por el logro alcanzado, medallista de plata y bronce dentro del campeonato mundial Sub 17 de Halterofilia.

“Team Pablo nada es imposible”, se recuperó luego de fallar en arranque

Previo a la competencia, Pablo Medina estuvo tranquilo, sabía a lo que iba, cuando sale a la tarima ve a toda su familia, amigos del gimnasio y conocidos que realizaron el viaje a la ciudad de León, la mayoría portaba una playera que reza como leyenda -Team Pablo nada es imposible-, arenga y frase que ha marcado su trayectoria deportiva.

Pesista de Valtierrilla se alistan para representar a Guanajuato en Juegos CONADE 2022.

“Es algo muy bonito estar compitiendo y que todos ellos me estuvieran viendo y apoyando, se me rompió el corazón cuando fallé el último levantamiento en la modalidad de arranque, sentí que a los había defraudado, me corrieron las lágrimas por la mejilla, me quise bloquear, pero gracias a mis entrenadores que estuvieron en la competencia me supieron sacar de ese momento de crisis, entonces me animaron a dar todo en la prueba de envión y me dijeron: si se te escapó la medalla de bronce en arranque vamos por una de plata en envión, vamos a dar todo, estamos contigo, no por nada tus familiares vinieron, no por nada estamos aquí; todos me animaron, entonces salgo a competir en la prueba de envión con mucho carácter y decisión de romperla, de dar todo lo que se pudiera… gracias a Dios otorgo la medalla de plata para México”.

Enfatizó, “gane la medalla de plata en envión con marcas que nunca antes había dado de manera oficial, las había hecho en el entrenamiento; en la competencia primero 168 kilos pero en el arranque lo falle; después me ponen 169 kilos, ahí saque mis últimas fuerzas que tenía porque estaban agotadas mis piernas y brazos, salgo y lo levanto, entonces escucho que estalla el inmueble en gritos, alcanzó a ver un aventadero de cosas, todos se alegraron, es una emoción muy bonita, al momento de estar recibiendo la medalla volteo y les digo, esto va por ustedes familia, gracias a ustedes estoy aquí, de igual manera dedique este logró a mis amigos del gimnasio que me han ayudado muchas veces”.

Ganes o no ganes medalla, tú siempre serás nuestro campeón

Las personas que siempre le han apoyado, animado e incluso llamado la atención cuando no está cumpliendo con sus compromisos académicos y deportivos han sido sus papás Fany Contreras y Agustín Medina, ambos estuvieron respaldando a su hijo.

Pablo Medina realizó una breve oración en la capilla ubicada en la entrada de la comunidad.

“Estoy muy emocionada por Pablo, aunque en la competencia me sentí mal porque cuando él cae se me viene a la mente, chin le faltó la respiración, porque trae un problemita en su nariz que no le permite tener buena respiración, me espanté mucho, pensé que la pesa iba a caer arriba de él, fue una impresión muy grande, siempre le he dicho a él, tú eres mi niño, desde que sales de casa tú eres mi campeón, ganes o no ganes medalla tú vas a ser nuestro campeón”, Fanny Contreras.

Además reconoció, “él no ha recibido apoyo de nadie, nosotros como familia le estamos apoyando e incluso algunos conocidos lo hacen con lo que pueden, le seguiremos apoyando hasta donde podamos”.

Decenas de personas dieron cálida bienvenida a Pablo Medina.

Con respecto a las primeras palabras que le digo al tener de frente a su hijo tras haber recibido la medalla de plata en envión y bronce en totales comentó, “lo primero que hice fue dar gracias a Dios frente a él, porque todo había salido bien, a mí no me importaba que él ganara medallas, yo lo que quería era que estuviera y esté bien, le dije que lo quiero mucho y lo muy orgullosa que estoy por él; siempre lo encomendamos a Dios para que él esté bien”.

Ganó medalla para México con un problema en su nariz

Desde antes de la competencia, Pablo Medina, ha estado bajo tratamiento, atendiéndose una bolita que trae dentro de la nariz y la cual dificulta su respiración.

Al respecto comenta, “me detectaron un problema en la nariz, se me dificulta respirar por una fosa nasal, estoy bajo tratamiento, en dado caso no se me quite la bolita que tengo, tendré que ser sometido a una operación de nariz para tratar de deshacer; a pesar que es un tratamiento algo fuerte, cuando estoy en el levantamiento, en la prueba de envión es cuando más me cuesta respirar, estos levantamientos que estuve haciendo me los aventé sin aire, de primero si los agarro con aire, ya los demás con dificultad para respirar”.

Enfatizó, “cuando fallé en mi tercer levantamiento de arranque, me preguntó mi entrenador si me había afectado el problema de la nariz, le comenté que me estaba costando respirar, me pidió que realizará una técnica para sonar la nariz, sentí mejoría”.

El atleta salmantino acompañado de sus entrenadores del gimnasio Bienestar.

Con respecto a su regreso a la tarima para el envión comentó, “ en el primer intento con poco aire lo doy, en el segundo tuve que mantener la calma porque me habían dicho que iba y después que no, que primero otro país, después salgo yo y le doy con coraje, llegué arriba sin respiración, por eso fue que hice medio flojo ese levantamiento, porque ya me estaba mareando, hubo un momento con las pesas en los hombros que cierro los ojos y se me vienen recuerdos de mi familia, cosas que hemos pasado, entonces me dije: con fuerzas o sin fuerzas va para arriba el peso y así fue; para el tercer intento, llegué también arriba sin respiración, trate de controlarme, escucho que todos están gritándome y dando ánimo, eso me motivo, alcancé a ver mi hermano menor que está ahí mirándome bien atento y aproveche esa oportunidad para dar el ejemplo, fue entonces que subo la barra y lo doy, ya cuando la bajo veo que quedo en segundo lugar, abro las manos y le doy un beso a la barra porque la verdad fue como una compañera, la barra ha sido como mi mejor amiga, como mi novia, a veces pido perdón a la barra, para mí es como lo más querido que ahorita tengo, entonces le di un beso a la barra y se me corren las lágrimas, fue un momento de puro llorar y llorar por la emoción que tenía, aún sigo sin creérmela, miro mis medallas y me da por llorar, se me vienen a la mente las palabras de mi mamá y eso me da mucha alegría y emoción”.

Viaja a concentración para Juegos CONADE 20222

Con respecto a competencias que se avecinan para él comentó, “tenemos los Juegos Nacionales CONADE 2022 en Hermosillo, Sonora, tendremos una concentración de dos semanas a partir de este lunes por la tarde, de ahí partimos vuelo hacia la sede”.

A ello agregó, “mis compañeros se han estado preparando desde hace algunos meses atrás al igual que yo, somos un mismo equipo, desde la concentración que tuve para el mundial me uní a sus entrenamientos y desde ahí animándonos unos a otros”.

Con respecto a consejo que da a todos ellos que vienen buscando trazar su propia historia dentro de este deporte comenta, “les digo que agarremos cada competencia con coraje, con todo hermanos, para llegar a cosas grande y al rato no digamos, pude hacer esto o lo otro y no lo hicimos, vamos a pensar en grande y porque no, también lleguen a representar a México”.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Para terminar comentó, “si yo estoy pudiendo, ellos también pueden, aquí hay mucho futuro por delante, hay compañeros que pueden salir hasta mucho mejor que yo, solamente se requiere de apoyo tanto para unos como para otros y que los papás no sean de los que digan hoy no vas a entrenar por esto o por lo otro, más bien que los papás sean quienes les exijan que vayan a entrenar, sean ellos mismos quienes les inculquen las cosas”.

Después de estar casi un mes fuera de casa por concentración y mundial Sub 17, Pablo Medina al igual que la selección guanajuatense de Levantamiento de Pesas tiene nuevo reto por delante, sumar medallas para Guanajuato en Juegos CONADE 2022.