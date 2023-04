Arbitro salmantino, una década participando en viacrucis viviente

Su amor y Fe por Cristo ha hecho participar al árbitro salmantino, Oscar Alfredo Arias Mendoza, desde el 2014 en viacrucis viviente, el año pasado representó a Jesús de Nazaret, este año se preparó para asumir el papel de “Poncio Pilatos”, participará junto con su esposa que será “Claudia”.

Oscar Alfredo Arias, desde hace cuatro años es árbitro amateur, “en una ocasión me quedé sin trabajo, y mi hijo estaba recién nacido, él ocupaba sus pañales y su leche, ese día yo pasé por los campos -el Cerrito- y ahí había un partido, entonces me acerqué con el árbitro y le pregunté que requisitos pedían para ser árbitro, el me respondió: las ganas y que creas en ti mismo, de ahí nació el gusto por el arbitraje, antes era por necesidad, gracias a Dios ahora es por gusto”.

A ello agregó, “nunca me imaginé que ser árbitro me dejaría muchas enseñanzas, sobre todo la humildad, y la constancia, espero un día ser árbitro profesional”.

El árbitro salmantino, está afiliado a la Federación Mexicana de Futbol, cuenta con carnet, ha pitado en competencias como Torneo de los Soles, Liga Intersemanal, Torneo mi Barrio, Copa TELMEX, Liga de fuerzas básicas, Liga Femenil del Bajío, Liga Futuras Estrellas (FMF), Liga de Mexicanos, Liga Salmantina y en diversos torneos de futbol siete.

Con respecto a su participación dentro de los viacrucis vivientes comenta, “La Fe y el amor por Cristo es la que nos ha llevado a participar, desde el 2014.... de hecho, ahí conocí a mi esposa, pero hasta 2017 comenzamos el noviazgo; pertenecemos a la parroquia de Nativitas, actualmente damos nuestro servicio como integrantes de la estudiantina SAMANAT”.

En cuanto a cómo se ha preparado este año para la escenificación de la pasión y muerte de Cristo comenta, “estuvimos ensañando de lunes a viernes a las ocho de la noche, investigando sobre los personajes, vestimenta, costumbres, creencias, significados, y qué paso con ellos, para poder apegarnos más a la biblia, son papeles con mucho diálogo e importantes, ya que Pilatos, tuvo en sus manos la vida de Jesús, aun así, no logró evitar su muerte (sic)”.

A lo largo de estos años, Oscar Alfredo Arias, ha participado en el viacrucis viviente representado a Judas Iscariote, Cayo, Samuel Belibhet, Poncio Pilatos, Soldado, Verdugo y Jesús de Nazaret.

Enfatizó, “este martes tendremos nuestro último ensayo general, estamos ajustando detalles, acudimos a retiros espirituales y el jueves por la mañana, habrá una reflexión sobre la semana santa (sic)”.

A todo esto, quiero dar las gracias a Dios por lo maravilloso que es, a mi esposa e hijo, padres, abuelos, al presidente del colegio de árbitros salmantino, a todos los miembros de la estudiantina SAMANAT e integrantes del grupo de escenificación de la pasión de Cristo, manifestó, Oscar Alfredo Arias.

Cabe mencionar está será la representación número 23 de la Pasión y Muerte (Prendimiento de Jesús, Juicio de Pilatos y Crucifixión) que se realice en el Barrio de Nativitas y en la cual participan más de 40 actores de todas las edades.