América, Pumas y Tigres realizarán visoría gratuita en Salamanca

De manera conjunta Fundación Hazlo, Comisión Municipal del Deporte (COMUDE) y Liga Salmantina de Futbol han hecho posible que visores de equipos como América, Pumas y Tigres acudan este 24 y 25 de junio a realizar detección de talento salmantino y la región.

Los visores que acudirán a realizar la detección de talento salmantino y la región es Luis Gutiérrez del Club América, Pedro Solís del Club Universidad Autónoma de México (PUMAS) y Gerardo Salgado del Club Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

A lo largo de ambos días, ellos tres, con el apoyo de Francisco Aranda Valle, Armando Santiago Ávila, Isidro Esparza Aguilera, Ismael Lugo Martínez y Adrián Villagómez Amézquita, serán los encargados de llevar a buen puerto esta visoría que tiene como finalidad brindar esta oportunidad de mostrarse a los jóvenes con facultades para este deporte.

Las categorías a visorear son varonil Sub 20 (nacidos 2001-2002), Sub 18 (nacidos 2003-2004), Sub 16 (nacidos 2005-2006) y Sub 14 (nacidos 2007-2008).

Los horarios para ambos días son Sub 20 de 14:00 hrs a 15:30 hrs., Sub 18 de 15:30 hrs. a 17:00 hrs., Sub 16 de 17:00 hrs. a 18:30 y Sub 14 de 18:30 hrs. a 20:00 hrs.