Alexander Aguilera pone primeros pininos con medallas ganadas en atletismo

Atraído por las pruebas de velocidad dentro de la disciplina deportiva del atletismo, el jovencito salmantino, Alexander Aguilera González, ha comenzado a poner sus pininos con diversas medallas de primer lugar, además de encontrarse motivado de cara al inicio del nuevo proceso clasificatorio a Juegos CONADEMS y Juegos CONADE, ambos del año 2024.

Alexander Aguilera González empezó a correr por gusto tras ingresar a la preparatoria oficial de Salamanca, empezó a entrenar atraído por la academia de atletismo donde ha encontrado en las pruebas de velocidad sueños deportivos por alcanzar, representar a México en competencias.

Motivado de cara al inicio del nuevo proceso para Juegos CONADEMS y Juegos.

Al respecto, comenta: “Empecé a entrenar por gusto en febrero de este año, ingresé a la preparatoria oficial, ahí me comencé a interesar por la academia de atletismo, afortunadamente quedé luego de realizar algunas pruebas” (sic).

El jovencito salmantino n practicaba el futbol, sin embargo, después de varios años jugando este deporte andaba buscando algo distinto, que le atrajera y llamara la atención.

Ha estado representando a Salamanca en carreras organizadas en diversos municipios.

“Practicaba el futbol en la Liga Petrolera con el equipo Águilas desde los años de edad hasta los 15, sin embargo, ahora me encuentro enfocado en el atletismo, me llamó la atención, ahora me estoy preparando para competir dentro de los nuevos procesos de Juegos CONADEMS y Juegos CONADE”, mencionó Alexander Aguilera.

A ello, agregó: “Asistí a los filtros de prueba un sábado 12 de febrero a las ocho de la mañana, sin entrenar di buenas marcas, me vieron potencial y me invitaron a ser parte de la academia y equipo de atletismo a cargo del profesor Toño”.

A lo largo de este tiempo el atleta Alexander Aguilera ha estado participando en diversas carreras de atletismo realizadas en Irapuato, Cortazar y Dolores Hidalgo, obteniendo en todas ellas diversas medallas.

En esta localidad ganó cuatro medallas de primer lugar (1mil 500, 400, 200 y 100 metros), posteriormente en Cortazar una medalla de segundo lugar (200 metros) y una de primer lugar (100 metros) y en Dolores Hidalgo una medalla de tercer lugar (100 metros) y segundo lugar (100 metros).

El atleta salmantino espera un día poder representar a México en pruebas de velocidad.

Con respecto al tercer lugar obtenido en 100 metros dentro de la carrera realizada en Dolores Hidalgo, señaló: “Andaba un poco desenfocado y nervioso, previo a esa carrera me descalificaron por una salida en falso, entonces no estaba concentrado y entro a la meta en tercero, afortunadamente horas después dentro de la prueba 200 metros planos y tras ir perdiendo, en los últimos 50 metros aprieto con todo y me traigo el primer lugar”.

Enfatizó: “Dentro del atletismo hay rivales muy fuertes en Guanajuato e incluso algunos vienen a entrenar a la Deportiva Sur de Salamanca, espero muy pronto enfrentarme con ellos dentro del proceso de Juegos CONADEMS y Juegos CONADE, no me intimidan, me estoy preparando fuerte para ganar, me encantaría un día representar a México dentro del atletismo”.

A ello agregó: “Admiro mucho al velocista salmantino Barreto, en su momento él representó a Salamanca y Guanajuato en eventos nacionales e incluso ganó medallas, espero muy pronto hacer lo propio”.

Por lo pronto el jovencito salmantino de 16 años de edad comenzó a poner sus pininos dentro de este deporte.

Así también cuenta con el apoyo del grupo multidisciplinario deportivo Novaria donde además tiene la oportunidad de realizar sus descargas musculares e incluso entrar a la cámara hiperbárica para mejorar su oxigenación.