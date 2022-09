Rina Sawayama: Por los derechos de las minorías

En junio pasado la cantante británica de ascendencia japonesa Rina Sawayama se presentó en el programa de Jimmy Fallon, donde cantó su sencillo “This hell”, una canción descaradamente comercial que parecía rendir tributo a una de las facetas más conocidas de Shania Twain, con todo y devaneos country de por medio.

En ese momento, la mitad del mundo que aún no la conocía supo que la artista estaba por lanzar su segundo LP, que llevaría por título Hold The Girl, cuya propuesta consiste en un pop que aglutina distintas influencias y que tiene varios guiños a momentos y personajes de la cultura pop.

Rina admite que el inicio de “This hell” es una oda a la intérprete de “Man! I feel like a woman” cuando dice “lets go girls” antes de entrar al primer verso, para luego dar paso a una melodía llena de riffs de glam rock aderezada con frases irónicas que hacen referencia a iconos como Britney, Whitney y Princess Di.

“Me divertí mucho al escribir esa canción… Durante los últimos dos años he estado escuchando a muchas cantantes country femeninas y quería escribir una canción de country pop que fuera eufórica e irónica”, dice en entrevista con El Sol de México.





Te puede interesar: J. Worra, la nueva (vieja) escuela del house





Pero además de diversión, la artista que se identifica como pansexual busca dejar claros algunos puntos:

“Es una canción importante para mí debido a los derechos humanos que se le están quitando a las minorías a gran velocidad en nombre de las creencias religiosas. Cuando la escribí estaba pensando en cómo le están restando derechos a la comunidad LGBT+, de la cual yo también formo parte”.

Es así como en ese segundo disco Rina reúne música melódica y aparentemente despreocupada con una narrativa mucho más personal.





Rodeada de los mejores

Para la producción de este disco, Rina Sawayama se hizo acompañar de algunos grandes, entre ellos Paul Epworth (quien ha trabajado para Adele y Florence & the Machine), lo cual dice que significa para ella un sueño cumplido:

“Fue una locura, porque él es uno de los productores que estaba en mi lista de deseos. Creo que desde el comienzo de mi carrera quería trabajar con él… Y es tan hábil en lo que hace… Bueno, suena un poco tonto decirlo así, pero es que realmente es increíble presenciarlo en persona y estoy muy, muy feliz con las canciones que hicimos".

Además de Marcus Andersson (Demi Lovato, Ashnikko), otro hombre que estuvo aún más involucrado, porque participó en varios de los tracks, fue Stuart Price, conocido en el mundo de la electrónica más fina como Jacques Lu Cont, Les Rythmes Digitales y Thin White Duke, entre otros alias, el también productor de gente como Dua Lipa, The Killers y Madonna es prácticamente una garantía en cualquier producción de la que se encarga.

“Imagínate… Él ha producido algunos de mis discos de pop favoritos, desde Confessions On A Dance Floor (de Madonna) hasta Aphrodite (de Kyie Minogue) y el disco de The Killers (Day and Age), además de que su propio trabajo es asombroso, todos sus proyectos son realmente geniales. Y por si fuera poco, es una persona muy agradable y muy abierta, siempre quiere escuchar lo que piensas y es muy juguetón, por lo que fue una experiencia maravillosa… Él entendió completamente lo que yo quería de la producción, fue algo mágico trabajar con él”.

Te puede interesar: La experiencia íntima y sentimental de Sobrino





Y hablando precisamente de héroes musicales, Rina comparte que sus principales modelos a seguir son Lady Gaga y Madonna.

“Pero también Dolly Parton, Elton John… Todos los grandes. Realmente respeto a las personas que han estado haciendo esto durante tanto tiempo”.

Hay otro tema que parece interesante, “Frankenstein”. ¿Qué nos puedes decir de esa canción?

Esa pieza es acerca de cuando estás pasando por algo difícil en tu vida, y a veces estás esperando que venga algún familiar o ser querido para venir a animarte, lo cual creo que no siempre está bien, porque para eso hay personas a las que se les paga, que son los terapeutas, en lugar de pedirle a un ser querido que te recomponga… Pero bueno, fue algo que sentí justo en un momento en el que todo estaba roto durante el encierro.





¿Cuál es tu canción favorita de este disco y por qué?

Bueno, eso cambia todo el tiempo. Creo que actualmente me encanta “Hurricanes”, pero también “To Be Alive”, que es la última canción del disco… Siento que fue un gran logro hacer esa canción… Pero también “Frankenstein”... Son varias en realidad las que me encantan.





En 2023 debutarás como actriz en la película John Wick 4, junto a Keanu Reeves. Háblanos de eso.

Sí, creo que va a ser una gran película porque ya he visto algunos adelantos… Para mí lo más asombroso fueron las escenas de acción, que son realmente asombrosas. De por sí creo que John Wick siempre representa el nivel más alto cuando se trata de acrobacias… Pero participar fue la experiencia más increíble y loca, porque nunca entrené tan duro físicamente, además de que nunca había hecho películas, así que todo era nuevo… Fue bastante desafiante, pero muy divertido. Creo que me encantaría hacer otra película, porque todo el proceso creativo es muy interesante. Ahora respeto mucho más a los actores, porque trabajan muy duro durante muchas horas, lo mismo que los equipos de filmación. Es una locura la cantidad de trabajo que hacen.





Te puede interesar: Fangoria: “Intentamos que no nos preocupe nada”





¿Y qué pasaría si un día tuvieras que elegir entre la música y la actuación?

Elegiría la música… Ya veremos cómo funciona esta película, y si soy buena en ello. Es algo interesante, porque haces una película y tarda años en salir, pero en ese tiempo hay un intermedio en el que no sabes si realmente hiciste un buen trabajo o no… Así que sólo rezo para que haya sido buena en ello porque claro, me encantaría volver al cine, pero en este momento la música realmente me llena… Quién sabe, yo creo que me gustaría poder hacerlo todo.

Aparte de dedicarse a la música y la actuación, Rina también es considerada un nuevo icono de la moda, ya que ha protagonizado campañas para marcas como Versace y MAC.





Además del arte de tus discos y tus videos, también has modelado y estás muy relacionada con el mundo de la moda. ¿Qué tan importante es el componente visual para ti?

Es muy importante, no sólo en la moda o en la actuación sobre un escenario, sino también en términos de cómo me veo en Instagram, a veces pienso que puedo lucir un poco más divertida, porque me tomo la música muy en serio pero también me gusta reflejar otras cosas. Me encanta ir a espectáculos, conocer a los artistas y a los creativos que hay detrás de las marcas, me encanta ver sus procesos.





Y hablando de los escenarios, ¿cómo te ha ido durante las giras?

Bueno, estuve de gira por el Reino Unido y también en Estados Unidos. Me siento muy afortunada de vivir todo esto, porque el proceso de realización de una gira es muy divertido y muy desafiante; requiere de un trabajo constante, además de que se siente como cuando te vas de viaje con tus compañeros de la escuela, y eso me encanta… El show que hacemos es muy entretenido y muy ruidoso. También me gustaría mucho ir a México… He escuchado que tienen unos festivales geniales allá, en donde han tocado algunos amigos míos, así que espero ir pronto.

Lee también otros contenidos de #Soy ⬇️

Exposiciones Un pionero del op-art en México

Moda Las mediáticas musas de la moda