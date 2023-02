Sin gastar, el FCE arranca tendido de libros en Palacio Postal

Sin ceremonias ni discursos, el Fondo de Cultura Económica inició la primera jornada de su tendido de libros dentro de la instalaciones del Palacio Postal en el centro histórico de la Ciudad de México, luego de que su titular, el escritor Paco Ignacio Taibo II, se negara a participar en la 44 edición de la Feria Internacional del Palacio de Minería por considerarla muy cara.

A diferencia de la cifra de de 11 mil pesos por metro cuadrado que le habría costado al FCE su participación en la FIL Minería —según hizo público el mismo Pago Ignacio Taibo II—, para el uso de este espacio la editorial estatal no realizó ningún gasto, aseguró Antonio Hernández Estrella, gerente comercial del FCE, en entrevista con El Sol de México.

“Como somos parte del gobierno, tenemos una alianza con las instituciones gubernamentales. Entonces, nosotros trabajamos de cerca con el Servicio Postal Mexicano, por eso decidimos hacer este evento conjuntamente. No hubo ningún intercambio económico, solo fue un apoyo ante los precios desmesurados de la feria de Minería.

“Esto se ha hecho también porque nuestros lectores nos lo exigieron, no es sólo una decisión nuestra. Cuando ellos se enteraron que no íbamos a estar en Minería nos escribieron para decirnos que no era posible que no pudiera estar” agregó el funcionario.

Cultura Paco Ignacio Taibo II defiende ausencia de FCE en FIL de Minería: "piden un precio exagerado" Alrededor de 15 mil ejemplares sobre mil 200 títulos, es la oferta el FCE, ha llevado al Palacio Postal. Aunque hay algunos libros que llegan a costar hasta 500 pesos, la mayoría oscila entre los 15 y 200 pesos. Entre ellos se encuentran ejemplares de sus colecciones icónicas como Colección Popular, A la orilla del viento, Historia, Breviarios, Vientos del pueblo, entre otros.

“El público al que principalmente nos dirigimos es el pueblo, que además se queja mucho de que tenga que pagar su entrada en Minería. Básicamente estamos atendiendo a los lectores que nos dicen que quieren tener libros del Fondo.

“No tenemos una tentativa fija de cómo nos pueda ir, ya que estar aquí es algo nuevo para nosotros, es la primera vez que hacemos un evento así en un recinto tan maravilloso como éste”, concluyó Antonio Hernández.

El tendido del FCE estará en el Palacio Postal desde hoy hasta el 26 de febrero y del 3 al 5 de marzo, a partir de las 10:00 horas.

El domingo 26 de febrero, a las 12:00 horas, Pago Ignacio Taibo II ofrecerá la charla Sobre Guillermo Prieto y del día en que México no había sellos.